Мир 04 декабря 2022, 13:45 Евросоюз подаст жалобу в ВТО из-за США Председатель комитета по торговле в ЕП Ланге: ЕС должен подать жалобу в ВТО Unsplash

Читать 360tv в

Европарламент призвал Европу подать в ВТО жалобу из-за закона США о снижении инфляции. Об этом сообщил председатель комитета по торговле в Европарламенте Бернд Ланге медиагруппе Funke.

«Я исхожу из того, что на переговорах между ЕС и США не удастся согласовать и небольших изменений в реализации IRA. Базовая структура IRA сохранится. В этой связи я считаю необходимым, чтобы ЕС быстро в ближайшие месяцы подал жалобу в ВТО», — сказал Ланге.

Реклама

И добавил, что явно видно, что «действия США однозначно несовместимы с нормами ВТО».

Реклама

Он попросил Евросоюз усилить поддержку своей промышленности и снизить цены на энергоносители.

Россия объявила о своем возмущении по поводу планов МИД Франции по созданию «специального трибунала по преступлениям агрессии РФ». Французским коллегам посоветовали создать трибуналы по отношению к Украине, и в кои-то веки прислать в зону боевых действий представителей, в том числе — в регионы, куда бьют ВСУ.