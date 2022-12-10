Мир 10 декабря 2022, 05:30 Южная Корея предложила Евросоюзу вместе противостоять США Министр торговли Южной Кореи Ан призвал ЕС совместно бороться с американским законом IRA Pxhere

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Евросоюз и Южная Корея должны сотрудничать при реагировании на принятый в США закон о снижении инфляции (IRA). Об этом в беседе с изданием Euractiv заявил южнокорейский министр торговли Дукгын Ан.

«Есть огромное пространство для совместной работы ЕС и Кореи, чтобы сделать положения (закона IRA — прим. ред.) более совместимыми с ВТО и не создавать ненужных проблем стратегически важным частям нашей промышленности», — сказал Ан.

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Сеул и Брюссель, по словам министра, могут взаимодействовать с администрацией США для того, чтобы свести на минимум «дискриминационное воздействие» закона. Однако в краткосрочной перспективе добиться изменений в IRA, как признался южнокорейский чиновник, может оказаться очень сложной задачей.

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Ан также выступил против принятия в странах Евросоюза аналогичных протекционистских мер. Министр торговли Южной Кореи сравнил подобный шаг с «открытием ящика Пандоры».

В начале декабря Европарламент призвал Европу подать в ВТО жалобу из-за этого американского закона. Как отметил председатель комитета по торговле в Европарламенте Бернд Ланге, явно видно, что «действия США однозначно несовместимы с нормами ВТО».