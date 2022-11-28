Мир 28 ноября 2022, 17:19 США планировали украинский конфликт с 2014 года. Все, чтобы избавиться от экономических конкурентов Депутат бундестага Гердт: немецкие предприятия надо перенести в Россию Пресс-служба президента Украины / Публичное достояние

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В Германии считают, что США планировали и готовили конфликт на Украине с 2014 года. Главная цель противостояния, по мнению экспертов, была в максимальном ослаблении не только России, но и Китая и ЕС. Спастись от окончательной гегемонии американцев может только сотрудничество с Москвой.

Бывший председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен заявил изданию Deutsche Wirtschafts Nachrichten, что Соединенные Штаты активно готовили почву для полномасштабного конфликта России и Украины со времен Евромайдана 2014 года. После тех событий американцы стали накачивать Киев вооружением.

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«В результате Украина не де-юре, но де-факто стала членом НАТО. Эту предысторию западные политики и мейнстримные СМИ намеренно игнорируют», — сказал Лафонтен.

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Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич в комментарии для «360» напомнил, что Лафонтен всегда был сторонником концепции суверенной Европы, но американцы поддерживали другой курс.

«Теперь, думаю, ситуация стала критической для Европы, и он, находясь в Германии, осознает ответственность за то, что происходит и с его страной, и со всей Европой», — объяснил политолог.

Протесты сторонников евроинтеграции Украины в 2014 году / РИА «Новости»

США против Европы

Главной целью Штатов в разжигании конфликта между Украиной и Россией, по мнению Лафонтена, был разрыв отношений Москвы и Брюсселя, а также уничтожение Берлина как геополитического противника. Депутат XIX созыва бундестага Вальдемар Гердт добавил, что это становится очевидным, если обратить внимание на тех, кто выиграл и кто проиграл от сложившегося порядка вещей.

«Единственный профитер — Соединенные Штаты. Санкционная политика, начатая и продавливаемая Америкой, в любом случае убила бы экономику Европейского Союза», — подчеркнул он в беседе с «360».

Однако, помимо Европы, под удар попал и Китай, уверен Гердт: из-за снижения платежеспособности европейцев КНР теряет миллионы клиентов.

«Чтобы остановить экономику Китая и разрушить Россию, лучшего плана придумать было нельзя», — сказал депутат.

Германия как основа ЕС

Ухудшение отношений России и ЕС, которое США спровоцировали как разжиганием конфликта на Украине, так и санкциями, сильно ударило по немецкой экономике. Благосостояние немцев основывалось на доступе к дешевым российским энергоносителям, а американский сланцевый газ из-за этого не был конкурентоспособным в Европе, рассказал Гердт.

«Мы покупали газ по 200-290 долларов за тысячу кубов, своему народу и предприятиям продавали за 450. На подушке, которая создавалась на этой прибыли, выстраивалась вся социальная система: инфраструктура, наука и так далее. Все процветание немецкого общества выстраивалось на получении дешевых энергоносителей из России», — уточнил он.

После введения многочисленных санкций, а также попытки отказаться от российских нефти и газа европейский рынок открылся для поставок американского топлива. Штаты, по словам немецкого депутата, продают его в четыре-пять раз дороже, так что основным предприятиям, например химическим и автомобильным, стало невыгодно работать на территории Германии.

Межевич, в свою очередь, отметил, что происходящее сегодня можно назвать переманиванием немецкого бизнеса в Соединенные Штаты.

Теперь энергоемкие предприятия из Германии переносят в США, они им создают условия. Они разрушили нашу экономику, убили платежеспособность наших клиентов, предприятий и тут же развили рекламу по перетягиванию их к себе Вальдемар Гердт

Переломный момент

Тем не менее США «обломали себе зубы», так как, несмотря на финансовую помощь и поставки вооружения, Украина не может одержать победу на поле боя, сказал Лафонтен. Более того, антироссийские санкции сильно ударили по самому Западу, в том числе по Штатам.

По мнению Межевича, Европа сможет стать независимой от американских политиков, только если страны начнут думать о собственном суверенитете и национальных экономиках. Однако на это может потребоваться много времени. Главным стимулом для европейских правительств должно стать социальное недовольство.

На европейцев лучше всего действует экономическая ситуация: когда открываешь холодильник, а там нет прежнего набора. Это способно повлиять на жителей Европы, тем более на массовые выступления. А общие политические разговоры не сработают Николай Межевич

Гердт добавил, что сейчас Европе нужно искать новых союзников и партнеров, пока есть шанс возродить национальные экономики и мощные промышленные производства, которые обеспечивали бы благосостояние населения. Но Штаты будут делать все, чтобы этого не случилось.

«Пока есть шанс возрождения немецкой экономической и индустриальной машины, Соединенные Штаты своего удушающего дружеского объятия не разожмут. Поэтому нам надо ждать серьезных экономических и социальных катаклизмов, прежде чем ЕС развалится и европейские государства, возвращаясь к своему национальному суверенитету, начнут выстраивать собственную экономику», — убежден Гердт.

Выходом из сложившейся ситуации мог бы стать перенос немецких предприятий в Россию, где энергоресурсы дешевле, чем в США, сказал немецкий депутат.

«Так наши предприятия останутся на европейском пространстве, и когда Германию надо будет опять поднимать и отстраивать, можно будет создавать совместные предприятия и возродить экономику ФРГ как партнера и как друга. А если они уйдут в Соединенные Штаты, они больше не вернутся, и это поможет гегемону еще дольше терроризировать весь мир», — заключил он.