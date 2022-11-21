Эксклюзив 21 ноября 2022, 12:26 Трансатлантические разборки. Американцам не составит труда добить европейскую промышленность Экономист Корнеев: цель закона США о снижении инфляции — добить промышленность Европы РИА «Новости»

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ЕС думает, как ответить на американский закон, который вступит в силу в январе 2023 года и предусматривает снижение налогов, льготы в сфере энергообеспечения предприятий, открывающихся на территории США, ради борьбы с инфляцией. В итоге это может спровоцировать трансатлантическую торговую войну: такая схема будет мотивировать компании перемещать инвестиции из Европы в Штаты, а ей сегодня и так не просто, сообщило издание Politico. Экономист Валерий Корнеев в разговоре с «360» назвал подобные решения нормальной практикой для Вашингтона, ведь его цель — добить европейскую промышленность.

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Далее — прямая речь.

Какие цели преследуют США

Закон о снижении инфляции — это закон о дополнительной накачке американских предприятий бюджетными средствами, то есть государственная поддержка предприятий, чтобы придать им конкурентное преимущество в первую очередь перед европейскими предприятиями.

Сейчас европейские предприятия сильно ограничены в энергетике, у них резко растет себестоимость продукции. Чтобы уже окончательно выбить европейские предприятия со всех рынков, на которых они еще присутствуют, американцы выделяют своим предприятиям деньги — кто-то говорит, что 200 миллионов долларов, кто-то говорит — 600 миллиардов.

Президент США Джо Байден / РИА «Новости»

Думаю, эта цифра будет плавающая — в том смысле, что американцы, собственно, и печатают деньги. Для сдачи их предприятиям вообще никакой проблемы не составит. Чтобы окончательно добить европейскую промышленность, это вполне нормальная для Америки ситуация.

Вопрос только: где глобализм и правила ВТО? Поэтому европейцы и начинают возражать. Они понимают, что весь банкет за их счет

Ответные меры — риск разогнать инфляцию

Европа может включить свой печатный станок и начать помогать предприятиям. Нам постоянно говорят о все усиливающемся давлении на европейские правительства с требованием запустить «Северный поток — 2», ведь если ЕС перестанет валять дурака и заниматься самоубийством, то это вполне логичное требование — заставить Украину прекратить сопротивление и включить газовые поставки, чтобы европейская промышленность себя нормально чувствовала.

Но единственное, что они могут сделать сейчас, не нарушая этого политического трансатлантического союзничества (а на самом деле — убийства Европы), — включить свой печатный станок. Однако у них и так запредельная инфляция, куда еще разгонять?

В той же самой Прибалтике инфляция уже 18%. Немецкие комментаторы предрекали [Германии] 10% инфляции. Но как может быть 10%, если все основные продукты подорожали на 20–30%?

В итоге Европа сильно рискует, включив поддержку своих предприятий, взвинтить инфляцию еще в два-три раза.