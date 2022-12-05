Мир 05 декабря 2022, 11:48 Макрон сообщил о рассинхронизации в отношениях США и Европы из-за цен на энергоносители Президент Франции Макрон заявил об осложнении отношений США и Европы из-за цен на газ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Действующая администрация Белого дома и лично президент США Джо Байден «очень привязаны к Европе», но в отношениях между Штатами и ЕС возникла рассинхронизация. Такое заявление сделал президент Эммануэль Макрон во время интервью телеканалу CBS News. По его словам, разногласия возникли из-за цен на энергоносители.

«Европа — покупатель газа и нефти, США — производитель. И если посмотреть на ситуацию, наша промышленность и наши домохозяйства покупают по разным ценам. Так что существует большой разрыв, который влияет на покупательную способность и конкурентоспособность наших обществ», — сказал французский лидер.

Реклама

Макрон затронул и ситуацию на Украине. Он подчеркнул, что Штаты и Европа помогают киевскому режиму во имя единых принципов. По его мнению, конфликт можно завершить только при помощи переговоров. Возвращаясь к теме энергоносителей, президент Франции заметил, что цена на них разнится по обе стороны Атлантики.

Реклама

У США и Евросоюза возникли разногласия из-за американского закона о налоговых субсидиях. В документе говорится, что под них подпадают собранные в Северной Америке электромобили, а также произведенные в Штатах батареи. Европейские политики посчитали данный закон дискриминационным по отношению к продукции, которую импортируют из других стран.