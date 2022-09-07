Вучич напомнил Европе о «полярной зиме»: зачем он это сказал и что будет с сербско-российскими отношениями | 360°

Мир 07 сентября 2022, 23:28 Поделиться Telegram

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Viber Щелкнуть Европу по носу. Слова Вучича о «полярной зиме» назвали сигналом о сближении с Россией Политолог Марков: словами о «полярной зиме» Вучич намекнул, что может обидеться на ЕС РИА «Новости»

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Президент Сербии Александр Вучич провел встречу с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. На совместной пресс-конференции сербский лидер заявил, что грядущая зима станет для Европы холодной, а следующая — «полярной». Так он прокомментировал выступление президента России Владимира Путина на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Политолог Сергей Марков рассказал «360», что этими словами Вучич дал Евросоюзу понять — его страна может обидеться и укрепить отношения с Турцией и Россией.

Сербский лидер признался, что следил за выступлением Владимира Путина на Восточном экономическом форуме. По словам Вучича, в сложившейся ситуации с энергетическим кризисом «никто не хочет искать решение, все ожидают поражения противника, а не компромисса».

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«Если вы действительно думаете, что сможете легко победить Россию военным путем, то нам остается только хорошо готовиться и к холодной, и к полярной зиме», — заявил Александр Вучич.

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Европа растрясет «жирок»

По мнению политолога Сергея Маркова, ситуация в Европе вряд ли будет насколько ужасной, как ее описал Александр Вучич. Эксперт заявил, что европейцы имеют большой запас «жирка», который придется немного растрясти.

«Ну будет у них температура воздуха в квартирах не 20, а 19 градусов. Поменьше будет рождественской иллюминации. Жирка у Европы много, его еще трясти и трясти», — рассказал Марков.

Собеседник «360» напомнил, что европейцы привыкли выбрасывать до половины покупаемых продуктов. Теперь они будут выбрасывать 25%, предположил политолог. «Это не очень большая жертва», — констатировал он.

Markus Spiske/Unsplash. com

Спасти жизнь президента

Сергей Марков предположил, что Вучич потребовал от Евросоюза только одного — не признавать независимости Косова. Политолог напомнил, что на прошлой неделе президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц уведомили сербского лидера о том, что вскоре ему придется принимать «трудные решения» по непризнанной республике.

«Вучич понимает, что если он пойдет на такое решение, то какие-то сербы-националисты могут его просто взорвать, уничтожить, как это произошло с Джиндичем — одним из премьеров, который пошел на такое давление, стал налаживать отношения с Косово. Такое заявление Вучича — это еще и попытка спасти собственную жизнь», — подчеркнул Марков.

РИА «Новости»

Вучич собрался позлить Европу

Заявлением о «полярной зиме» Вучич дал понять, что Сербия может обидеться на Евросоюз и пойти на еще большее сближение с Россией и Турцией.

«Вучич намекает на то, что он может <…> больше взаимодействовать с Турцией. А Евросоюз очень ревнив к Турции. И что он [Вучич] может больше взаимодействовать с Россией. А Евросоюз вообще с бешеной ненавистью и ревностью относится к России», — отметил собеседник «360».

Треугольника Сербия-Турция-Россия не будет

Президент Сербии выступил в компании Реджепа Тайипа Эрдогана, потому что обе страны не являются членами Евросоюза, обе от него зависят и обе дружат с Россией, заявил Сергей Марков. Но слова Вучича не подтолкнут страны к более тесному сотрудничеству.

«У нас не будут налаживаться отношения в таком треугольнике, потому что отношения между Турцией и Сербией экономически минимальны. Но у нас будут развиваться отношения с Турцией — прежде всего, с точки зрения того, что мы используем турецкие инфраструктурные системы для обхода западных санкций. Именно Турция сегодня является страной № 1, которая играет роль пролома в заборе западных санкций», — рассказал политолог.

По словам Маркова, Сербия немного боится рассердить западных партнеров, а Турция — нет.

«Турция не боится выступать против Запада, зная, что очень нужна Западу, на Ближнем Востоке, и вообще она крутая», — резюмировал эксперт.

Stefan Kostić/Unsplash. com

Европа может согласиться на «Северный поток — 2»

В условиях нынешнего энергетического кризиса все некоторые европейские политики призывают запустить газопровод «Северный поток — 2». По мнению Сергея Маркова, такое развитие событий вполне реально.

«Запуск „Северного потока — 2“ возможен, если там будут какие-то технологические сбои энергии зимой. <…> Если какие-то такие сбои будут, не исключено, что они махнут рукой и скажут: „Да ладно, давайте, доставайте из кармана ваш „Северный поток — 2“», — высказался эксперт.

В конце августа Александр Вучич заявил, что Сербия покупает российский газ по «фантастической цене». По словам сербского лидера, если бы республика не успела закупиться по прежним ценам, то сейчас стояла бы на грани банкротства.

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