Сербия отказалась быть частью антироссийской истерии

Сербские власти благодарны России за ее помощь и поддержку, заявил глава МВД республики Александр Вулин. Он подчеркнул, что Сербия не станет частью антироссийской истерии.

С таким заявлением Вулин выступил на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве. Видеозапись опубликовали на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Вы знаете, что Сербия поддерживает такую позицию, что она точно не будет частью антироссийской истерии. Мы единственная страна в Европе, которая не хотела вводить санкции против РФ. И это наша ключевая позиция», — подчеркнул Александр Вулин.

Глава сербского МВД добавил — Россия заслужила большего уважения со стороны многих народов, но они забывают об этом. Вулин поблагодарил РФ за всю помощь, особенно по вопросу Косово и Метохии. Министр внутренних дел Сербии отметил, что две страны связывает многое, включая религию, историю и происхождение. По словам Вулина, Россия часто была единственным союзником Сербии «во всем».

С 1 ноября Сербия не сможет получать нефть из России по морю из-за санкций Евросоюза. Президент республики Александр Вучич напомнил об этом населению страны во время обращения.