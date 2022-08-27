Президент Сербии Вучич назвал «фантастическими» цены на российский газ

Сербия покупает российский газ по «фантастической цене», заявил президент республики Александр Вучич. Он уточнил, что за два миллиарда кубометров голубого топлива из России пришлось заплатить 800 миллионов евро, сообщило РИА «Новости».

Вучич рассказал, что Россия поставляет два миллиарда кубометров газа, а Сербии в год требуется 3,2 миллиарда. Недостающие объемы по нынешним ценам обошлись бы стране примерно в 4,8 миллиарда долларов.

«А весь сербский бюджет, люди, — это 13,5 миллиарда евро. Вы понимаете, что это означает банкротство? К счастью, мы запасали по другим ценам с мая», — отметил президент Сербии.

Накануне цена за тысячу кубометров газа в Европе достигла отметки 3,5 тысячи долларов. Таких цен на голубое топливо в Евросоюзе не отмечали с марта 2022 года.

Из-за энергетического кризиса европейские компании попросили Норвегию сделать скидки на голубое топливо. По мнению замгендиректора Института национальной энергетики Александра Фролова, королевство не обязано снижать цены. Эксперт напомнил, что Евросоюз принимает условия рынка только тогда, когда ему это выгодно.