Вучич накануне переговоров в Брюсселе заявил, что молодежь не считает Косово независимой страной

Президент Сербии Александр Вучич накануне сегодняшних переговоров в Брюсселе с премьер-министром самопровозглашенного Косова Альбином Курти сделал заявление о непризнании независимости территории новым поколением. Об этом глава государства сообщил в прямом эфире телеканала Euronews.

«Выросло новое поколение детей, молодых людей во всем Косове, которые не будут это терпеть. Они не считают Косово независимой страной в отличие от 27 стран ЕС. Они считают, что Косово — это Сербия», — подчеркнул Вучич.

17 августа президент Сербии отверг возможность сербской военной операции в Косове. Вучич назвал ложью заявления о военном вторжении Сербии, которое должно было произойти три-пять месяцев назад, но так и не случилось.

По данным ТАСС, Вучич и Курти приехали в Брюссель по приглашению верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Ожидается, что 18 августа с ними проведет встречи спецпредставитель Евросоюза по Западным Балканам Мирослав Лайчак.