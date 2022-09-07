Вучич предрек Европе «полярную зиму» | 360°

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(обновлено: 07 сентября 2022, 18:45)

Вучич предрек Европе «полярную зиму»

Президент Сербии Вучич: следующая зима в Европе будет полярной

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Предстоящая зима в Европе будет холодная, а следующая за ней — полярной, отметил президент Сербии Александр Вучич на совместной пресс-конференции с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Так Вучич прокомментировал заявления российского президента Владимира Путина на Восточном экономическом форуме.

«Что касается заявления президента Путина, которое я немного смотрел сегодня в прямом эфире. Я бы это определил так: эта зима для всех нас будет очень холодной, а следующая зима будет полярной для всей Европы», — процитировал Вучича ТАСС.

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Президент Сербии добавил, что в сложившейся ситуации «никто не хочет искать решение, все ожидают поражения противника, а не компромисса».

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«Если вы действительно думаете, что сможете легко победить Россию военным путем, то нам остается только хорошо готовиться и к холодной, и к полярной зиме», — констатировал сербский лидер.

Владимир Путин заявил, что Россия не станет ничего поставлять вопреки собственным интересам и никому не позволит навязывать ей решения в сфере энергетики.

Сербия

Европа

Владимир Путин

Александр Вучич

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