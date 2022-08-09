Рейтинг президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана приблизился к историческому минимуму, а до всеобщих выборов осталось меньше года. Поддержка президента России Владимира Путина помогла ему в критический момент правления, заявило агентство Bloomberg.

«Реджеп Тайип Эрдоган получил поддержку от российского президента Владимира Путина в критический момент для могущества президента Турции», — написал автор статьи.

Их переговоры в Сочи длились четыре часа. Россия и Турция условились перейти на частичную оплату газа в рублях. Это стало благом для турецкого лидера. До всеобщих выборов осталось меньше года, а его рейтинг одобрения приблизился к рекордно низкому уровню. Поэтому Эрдогану необходимо стабилизировать экономику Турции после того, как его «сверхмягкая денежно-кредитная политика оставила валюту без привязки».

По сравнению с прошлым годом курс лиры упал более чем наполовину, потребительские цены выросли до 80%. При текущих расценках расходы на импорт энергоносителей в Турцию достигнут 70 миллиардов долларов, что примерно в три раза больше, чем траты на нефть и газ в прошлом году.

Оплата части газа в рублях поможет турецким политикам в сохранении стабильности курса лиры и предотвращении новой волны повышения цен.