«Все было в шоколаде». Действиями на Украине Запад спилил сук, на котором сидел | 360°

Общество 07 сентября 2022, 13:33 Поделиться Telegram

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Viber «Все было в шоколаде». Действиями на Украине Запад спилил сук, на котором сидел Европейцам напомнили, что проблемы с газом являются следствием действий Запада на Украине Pixabay

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Европейские страны долгие годы пользовались сравнительно недорогими энергоносителями из России. Шаг за шагом Запад делал все для того, чтобы испортить отношения с РФ, и нынешний энергетический кризис — следствие этой политики. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» размышляет над ситуацией специально для Telegram-канала «360».

Далее — прямая речь.

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Ребят, ну вот зачем вы так? У вас же все в шоколаде было.

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Сидели бы себе спокойно на попе, рассказывая миру, что доля России в мировом ВВП составляет жалкие 3%, сосали бы из России дешевый трубопроводный газ и недорогую нефть — удобно, по идеально проложенным прямо к вашим нефтеперерабатывающим заводам маршрутам. Был бы относительно недорогой бензин, обыватели зимой сидели бы в теплых домах и квартирах, а производства работали бы как часики на дешевой российской энергии. Это же подарок был практически свыше. Неужели вы этого не поняли?

SELİM ARDA ERYILMAZ/Unsplash. com

Можно было и дальше накачивать свою экономику виртуальным баблом, благо, благодаря почти что дармовой российской энергии, место для маневра в этом плане имелось — и даже очень много. Немцы могли гордиться своей инженерной школой и своими прекрасными производствами — станки крутились, штамповали и резали четко, как часики, и можно было не думать, от чего они запитаны. Да сущие гроши! Вообще ни о чем!

Ребят, вы в офисных центрах ночами не гасили свет. Огромные многоэтажные стекляхи сверкали все темное время суток, как какие-то казино в Лас-Вегасе. Кто был в Европе и видел такие офисные центры в Берлине, Амстердаме, Париже или Вене, подтвердит. Вообще вся Европа ночами выглядела из космоса как одно огромное световое пятно.

Pixabay

Вам было светло и тепло. И у вас за это не требовали ничего особенного. Просто нормальных отношений и понимания.

Не надо расширять НАТО дальше, чем за пределы Германии — вы приняли Польшу и Чехию.

Ну ладно. Но вот звереющих от русофобии прибалтов в НАТО точно не надо принимать, хорошо? Нет, вы их приняли.

Черт с ним. Но вот Украину уж точно не трогайте. Пусть будет себе нейтральной и спокойной. Нет. Вы взяли палочку и начали тыкать в Украину. Удобно так, комфортно, в тепле и при ярком свете, которые вам от щедрот поставлялись из России. Дотыкали до вооруженного политического переворота и до войны в Донбассе.

Ну что, теперь довольны? Вас же предупреждали, но вы либо возомнили себя богами, которым можно абсолютно все, либо являетесь законченными идиотами, которые вообще не способны просчитывать последствия своих действий.

Ну так и наслаждайтесь теперь. Не теплой зимушки вам, дорогие.

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