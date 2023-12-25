Мир 25 декабря 2023, 16:26 Протесты — верхушка айсберга. Сербию пытаются развалить изнутри Политолог Журавлев: развитие событий в Сербии зависит от решимости властей IMAGO / www.imago-images.de / Global Look Press

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Сербская оппозиция под руководством западных кураторов пытается устроить в стране Майдан. Украинский сценарий прослеживается вплоть до актов вандализма. Власти стараются успокоить людей, но если они не проявят твердость, Сербия станет еще одной жертвой Запада и его послушной марионеткой.

Массовые беспорядки в Белграде

Депутаты от оппозиции Сербии потерпели поражение на муниципальных выборах в Белграде. Они обвинили власти в подтасовке результатов и вывели людей на улицы.

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Протестующие попытались захватить здание городской администрации в центре Белграда, но полиция разогнала митинг.

В результате столкновений ранены более 30 полицейских, около 40 человек арестовали. Президент Сербии Александр Вучич выступил с экстренным обращением к нации и призвал людей прекратить волнения. Он подчеркнул, что беспорядки — попытка лишить республику самостоятельности и суверенитета.

Премьер-министр Ана Брнабич поблагодарила российские спецслужбы, которые вовремя предупредили власти Сербии о готовящихся беспорядках. Эти слова, по словам политика, не добавят ей популярности на Западе, но никто, кроме Москвы, не протянул руку помощи. Хотя о попытке переворота были осведомлены многие страны.

Сербам попытались навязать Майдан

Многие заметили, что события в Сербии напоминают украинскую «цветную революцию» — пресловутые первый и второй эпизоды. Сценарий тот же: проигравшая выборы сторона объявила, что это произошло из-за якобы нечестного подсчета голосов и вывела людей на протестные акции.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные страны руками оппозиции пытаются провернуть в Сербии очередной Майдан. Дипломат призвала вспомнить украинский опыт (и его последствия) и понять, что это «образец того, как делать не надо».

IMAGO / www.imago-images.de / Global Look Press

Исполняющий обязанности мэра Белграда Александр Шапич также назвал прошедшие в городе митинги майданизацией и напомнил, что путь анархии ни к чему не приведет. По словам чиновника, ущерб, который нанесли «люди совести и ответственности» зданию администрации Белграда, построенному в 1881 году, невосполним.

Зато председатель неправительственной некоммерческой организации «Европейский комитет по расширению НАТО» Гюнтер Фелингер не постеснялся поддержать протестующих. Он выложил в соцсети фото погромов и написал, что «Сербии нужен Майдан — „Сербомайдан“! Свободу Сербии от оккупации России». Этот же персонаж осенью призывал Североатлантический альянс: «Бомбите Белград прямо сейчас». Как Югославию в 1999 году.

Разрушенное бомбежками НАТО здание Министерства внутренних дел в Белграде / Викимедиа

Запад хочет уничтожить независимых политиков

Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев подтвердил «360», что сербские волнения происходят по западному сценарию, отработанному многими годами. Так действовали против президента Слободана Милошевича во времена Югославии.

Такие же технологии использовали в других местах. Но Украина оказалась самым долгосрочным, кровавым и масштабным проектом. Так что здесь никаких случайностей — исключительно профессионализм. Дмитрий Журавлев

Политолог отметил, что Западу нужна Сербия: он постоянно нуждается в новых колониях. В конечном счете главная его задача — сохранить свое тотальное преимущество и возможность всем отдавать приказы.

Поэтому любой, даже самый мягкий, самый прозападный политик, который не абсолютная марионетка, должен уйти.

Как, по западной логике, не должно быть и политиков с собственным мнением, даже более-менее лояльным, так и у России не должно быть ни одного союзника, уточнил Журавлев. Но президент Сербии, который, кстати, не такой уж пророссийский политик, позволяет себе с кем-то общаться, что-то предлагать.

Главное — он принципиально стоит на позиции неприятия проектов Косово, на которые поставил Запад. И то, что Вучич наш союзник, еще больше усиливает желание от него избавиться. Ведь это же старая идея покойного американского политолога Збигнева Бжезинского: Россию в лоб не победить, поэтому надо оторвать от нее страны-союзницы. Дмитрий Журавлев

Стабилизация обстановки в Сербии зависит от решимости властей. Дело не в танках на улицах, нужно не повторять ошибок экс-президента Украины Виктора Януковича и его политики «шаг вперед, два назад». Все хитрости и попытки «купить на грош пятаков» обернутся провалом.

«Нужно просто стоять на позиции: „Мы законно избранная власть и никуда не уйдем, а будете пытаться применить насилие, мы его тоже применим“. При таких условиях сербам удастся отстоять свою независимость. Тем более что Россия готова их поддержать, по крайней мере политически и дипломатически», — сказал Журавлев.

Сербы помнят бомбежки НАТО

Латвийский политэмигрант, корреспондент издания «Ваши новости» и автор Telegram-канала «Русский дневник» Вадим Авва отметил, что Сербия осталась, наверное, единственной страной на Балканах, полностью не ассоциированной с Западом.

Однако если к власти в Венгрии после Виктора Орбана придет какой-нибудь «проевропейский» (на самом деле — провашингтонский) политик, как это произошло в Польше, где поменяли премьера Матеуша Моравецкого на Дональда Туска, сербы окажутся в окружении, заверил журналист.

Сегодня есть западный тренд мобилизовать Европу к войне с Россией. Для этого политические режимы всех государств должны быть идеологически синхронизированы друг с другом и стать колониальными администрациями, выполняющими и борющимися, и реализующими интересы американских глобалистов. Вадим Авва

Журналист уточнил, что именно для достижения этой цели нейтральные Финляндию и скандинавские страны сделали враждебными к России. Аналогичный процесс запустили на Балканах. Но Запад допустил ошибку, устроив фактически геноцид сербского народа в 1999 году, когда НАТО напала на Югославию.

«Скелеты сгоревших зданий министерства обороны и телецентра — живая память этой западной агрессии и пока оберег народа», — напомнил Авва.

Здание радио и телевидения Сербии / Zheng Huansong / XinHua / Global Look Press

Теневые игры Запада в Сербии

Правительство Александра Вучича национально, отталкивается прежде всего от интересов Сербии и сербского народа как нации и реализует соответствующую политику, добавил Авва.

Это не дает сербам превратиться в дешевую рабочую силу, нефть для европейских экономик, как это было с той же Украиной и странами Восточной Европы.

IMAGO / www.imago-images.de / Global Look Press

Массовые протесты оппозиции — только видимая часть айсберга, подчеркнул собеседник «360». На самом деле западные спецслужбы, которыми кишит Белград, пытаются подкупами, угрозами, шантажом расколоть единство сербских политических и экономических кланов, чтобы поставить к власти марионетку Запада.

Они ищут предателей в рядах спецслужб, в рядах силовиков. Для этого и существует узел с Косово. Если Запад не проиграет, рано или поздно там состоятся этнические чистки сербов. И тем более они состоятся, как только западная креатура возьмет Белград. Повторятся события в Нагорном Карабахе. Мгновенно. Вадим Авва

Есть игроки и на противоположной стороне, заверил Авва. Как ни странно, это страна — член НАТО Турция: она много инвестировала в сербскую экономику. Это, хоть и в меньшей степени, Китай. И конечно, Россия, которую стараются отрезать от Сербии. Однако пока на это нет шансов.

«Сербы хорошо помнят, как русские отдавали за них свои жизни в югославской Гражданской войне, устроенной Западом. Поэтому „балканская партия“ продолжается. Вучичу очень непросто. Сам он не ангел. Но лучше него для России пока никого нет», — подытожил Авва.