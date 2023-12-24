Мир 24 декабря 2023, 21:53 Участники акции протеста в Сербии пошли на штурм администрации Белграда Сторонники сербской оппозиции выбили окна в администрации Белграда на митинге

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Акции протеста после выборов в парламент Сербии продолжаются с 17 декабря. Депутаты из списка «Сербия против насилия» в седьмой раз вывели сторонников на улицу Белграда и окружили здание администрации города. Об этом сообщило издание RTS.

Главными требованиями собравшихся стала отмена результатов голосования и допуск депутатов внутрь административного здания. По данным журналистов, внутри забаррикадировались сотрудники жандармерии, которые бросили в толпу шашку слезоточивого газа.

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Возмущенная толпа пошла на штурм здания. В частности, собравшиеся выбили окна в помещениях и начали ломать двери.

Лидер списка «Сербия против насилия» призвал сторонников окружить здание, а оставшимся политикам войти в здание и выступить с обращением с балкона.

По оценке журналистов, на этой акции людей собралось больше, чем в прошлые дни. Толпа уже перекрыла центральные улицы и установила сцену около здания.

Депутаты «Сербия против насилия» потерпели поражение на муниципальных выборах в Белграде. Разрыв между ними и победившей Сербской прогрессивной партией составил чуть более 5%. Оппозиция заявила, что их противники привезли в столицу 40 тысяч жителей других городов.

После этого митинги сторонников «Сербии против насилия» стали регулярными. Главными местами сбора протестующих стали площадь перед городской администрацией и центральной избирательной комиссии. Глава ЦИК Белграда Владимир Димитриевич заявил, что не поддастся давлению толпы.

Сербская прогрессивная партия одержала победу и на выборах в государственный парламент, набрав почти в два раза больше голосов, чем оппозиционная коалиция.