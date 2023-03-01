Эксклюзив 01 марта 2023, 13:33 Белград сдает позиции в угоду ЕС. Вучич пригрозил арестовать сербов из «Вагнера» Политолог Светов заявил, что Запад «дожмет» Вучича РИА «Новости»

Читать 360tv в

Граждан Сербии, вступивших в ЧВК «Вагнер», будут арестовывать по возвращении на родину, заявил президент республики Александр Вучич. Политолог и журналист Юрий Светов в разговоре с «360» объяснил, что западные страны жестко давят на Белград, несмотря на все его усилия сохранить нейтралитет. Цена вопроса — членство в Евросоюзе, так что, похоже, признание независимости Косова не за горами.

Далее — прямая речь.

ЕС давит на Сербию

На президента Сербии Александра Вучича оказывают серьезное давление. Сейчас он участвует в переговорах, выясняя, на каких условиях его страна вступит в Европейский союз. То есть Вучич фактически уже согласился со всеми обязательствами.

Исключение одно: признание Косова. Только это пока останавливает Вучича. Однако, поторговавшись еще какое-то время, он согласится и с этим. Поэтому президент Сербии идет навстречу Западу в тех вопросах, которые для него непринципиальны.

О том, что сербы на стороне Донбасса участвуют в конфликте на Украине, в общем-то, известно еще с 2014 года. Теперь выяснилось, что они присутствуют в ЧВК «Вагнер». А так как американцы добивается признания этой компании террористической организацией, они давят на Вучича, настаивая, чтобы сербов там не было.

Заметьте, когда польского министра спросили насчет поляков, которые воюют на Украине в качестве наемников (притом что в Польше это запрещено), он сказал: «Это не проблема!»

Польские военные саперы, которые несколько месяцев были на Украине и занимались разминированием, по возвращении получили награды от президента.

Футбольные болельщики принесли гигантский сербско-российский флаг к стадиону в Санкт-Петербурге / РИА «Новости»

А с сербами — «это другое». Поэтому нужно просто готовиться к тому, что Вучича дожмут.

Он будет последовательно уступать в тех вопросах, где на него давит Запад, и история с сербами, участвующими в боевых действиях на стороне России, лишь один из примеров.

Взаимность Сербии и Косова

Заявления о том, что Сербия обещает не противиться представлению Косова на международных площадках как самостоятельной территории, не вполне верно. Вопрос стоит о том, что должно быть взаимное признание.

Сербия признает Косово, Косово признают Сербию, между ними решаются все территориальные вопросы. После этого Белград снимает свои возражения о вступлении Косова в ООН. Однако пока Вучич на это согласия не дал.

Президенту Сербии не важен рейтинг — его время во власти заканчивается, это последний президентский срок. К тому же западные политики выбирают не по рейтингам, а по тому, какие экономические структуры стоят за политиком и поддерживают ли это американцы.

Слова политиков зависят от трактовки

Вучич не просто так рассказал СМИ, что западные политики в неформальных разговорах признавались в участии в конфликте на Украине. Каждый из политиков рассказывает то, что ему хочется.

Вот была встреча главы китайского МИД Ван И и госсекретаря США Энтони Блинкена. Последний потом заявил, что жестко предупредил КНР и пригрозил наказать. А китайцы что говорят? Что они ответили: «Не надо нас учить, мы сами знаем, что нам делать».

Все зависит от трактовки. Поэтому рассказы Вучича — на его совести.