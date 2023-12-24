Мир 24 декабря 2023, 23:13 Вучич обратился к нации из-за беспорядков в Белграде Президент Сербии Вучич заявил, что речи о революции в стране не идет РИА «Новости»

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Президент Сербии Александр Вучич выступил с экстренным обращением к нации на фоне протестов оппозиции в Белграде. Он призвал людей не волноваться, сообщило РИА «Новости».

«Протесты оппозиции — попытка лишить Сербию самостоятельности и суверенитета, но мы защитим страну», — заявил Вучич.

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По его словам, никакой революции не происходит, у протестующих ничего не получится. Вучич отметил, что в митингах участвуют 2490 человек, но власти страны пытаются сделать так, чтобы случайные участники протеста не пострадали.

Во время обращения президента представители движения «Сербия против насилия» окружили здание городского собрания Белграда, снесли в нем дверь и попытались ворваться внутрь.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала требования прозападной партии «Сербия против насилия» отменить результаты голосования.

По ее словам, западные страны пытаются устроить «майдан» в Сербии из-за победы на парламентских выборах правящей коалиции президента Александра Вучича.