Мир 20 декабря 2023, 19:51 Запад уличили в попытке «помайданить» на Балканах Захарова указала на попытки Запада применить «майданный» сценарий в Сербии IMAGO / Global Look Press

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Западные страны пытаются устроить «майдан» в Сербии из-за победы на парламентских выборах правящей коалиции президента Александра Вучича. Таким образом официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на требования прозападной партии «Сербия против насилия» отменить результаты голосования. Об этом она сказала в ходе брифинга для журналистов.

По мнению дипломата, все эти «митинги» — лишь вывод людей на улицу в угоду целям западных стран. Захарова подчеркнула, что они не имеют ничего общего с демократическими процессами.

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«Все это говорит о том, что желание помайданить у Запада на Балканах огромное», — отметила официальный представитель российского МИД.

Она призвала обратить внимание на Украину — «на образец того, как делать не надо».

По итогам парламентских выборов коалиция правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) набрала большинство голосов. В ночь на 19 декабря в Белграде состоялась акция протеста. Члены оппозиционной партии «Сербия против насилия» объявили голодовку.