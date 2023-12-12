Мир 12 декабря 2023, 22:18 Стачки, оппозиция и война с Качиньским. Что известно о новом премьере Польши Латвийский журналист Авва: с приходом Туска для Польши настали черные дни Global Look Press

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Поляки отправили в отставку Матеуша Моравецкого и избрали новым премьер-министром страны Дональда Туска. Он не новичок в политике и сделал себе имя еще во время забастовок 80-х, а после прославился как непримиримый оппозиционер. Однако эксперты уверены, что политик не принесет ничего хорошего ни своей стране, ни миру.

Дональд Туск — новый премьер-министр Польши

Премьер-министром Польши стал глава оппозиционной партии «Гражданская платформа» Дональд Туск. За его избрание проголосовали 248 депутатов сейма. Против высказался 201 человек, в том числе Ярослав Качиньский, который заявил, что новый глава правительства — «немецкий агент».

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Ранее президент республики Анджей Дуда признался, что не считает лидера оппозиции желанным кандидатом на должность премьера. Зато председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен первой из европейских политиков поздравила Туска со вступлением в должность. Он уже избирался главой правительства Польши в 2007 году.

После голосования Туск поблагодарил депутатов за доверие, заверил, что сообща они смогут исправить ошибки и добиться, чтобы каждый, пусть даже самый слабый человек, чувствовал себя в Польше как дома.

Кто такой Дональд Туск: краткая биография

Дональд Туск родился в Гданьске весной 1957 года в семье потомков древних жителей побережья Балтийского моря северо-западных районов современной Польши — кашубов. Будущий политик окончил исторический факультет Гданьского университета. Там же стал одним из организаторов Независимого союза студентов и объединения «Солидарность».

В 80-е годы прошлого века Польшу охватила волна забастовок. Местные власти привыкли полагаться на помощь СССР. Стоило ей прекратиться, как тут же наступил экономический кризис. И руководство республики не придумало ничего лучше, чем решить бюджетные проблемы за счет снижения доходов населения.

Попросту говоря, в Польше резко подняли цены на мясные продукты и одновременно запретили мясникам частную торговлю. В ответ по стране понеслась череда забастовок и стачек на предприятиях, к которым присоединились представители научной и культурной общественности, студенты и даже духовенство.

Бастующие горожане у ворота № 2 Гданьской верфи имени В. И. Ленина, 1980 год / Викимедиа

Туск был явно не робкого десятка. Печатал листовки и помогал организовывать забастовки, притом что со стороны властей постоянно шли репрессии: аресты и даже несколько убийств. Тем не менее бастующие не отступали. Рабочие Гданьска, Щецина, Ястшемба, Катовицы вывешивали свои требования прямо на городских стенах.

Люди призывали к снижению пенсионного возраста, выплатам в соответствии с реальной стоимостью жизни, улучшениям условий труда, качественной медпомощи, легализации профсоюзов, подбору властей по компетентности, а не партийной принадлежности, реальной свободе слова, печати, собраний, а также к введению второго выходного — в субботу.

В конце концов правительство сдалось и пошло на уступки.

Члены правительственной делегации прибыли на переговоры с Межзаводским забастовочным комитетом Гданьска, 1980 год / Викимедиа

Как Туск пришел в политику

Когда население одержало победу, Туск вступил в партию «Либерально-демократический конгресс», а спустя два года уже был ее главой и депутатом сейма. После слияния с демократами стал вице-председателем Унии свободы, но скоро покинул союз и основал либерально-консервативную партию «Гражданская платформа».

В 2005 году Туск принял участие в выборах президента Польши. Он соперничал с Лехом Качиньским, который не постеснялся грязной игры и распространил слухи, будто дед конкурента во время Второй мировой войны добровольно вступил в немецкую армию.

Wiktor Dabkowski / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Последовало разбирательство, во время которого выяснилось, что Йозеф Туск действительно был мобилизован в августе 1944 года. Но добровольцем он не был: его призвали как гражданина Германии, ведь на тот момент Гданьск был немецким и назывался Данцигом. Спустя три месяца дед будущего политика сбежал и примкнул к Польской армии.

Хотя справедливость восторжествовала, Туск проиграл выборы. Качиньский вышел сухим из воды, свалив вину на своего советника, которого показательно исключил из партии. Тот на голубом глазу клялся, что просто перепутал родственников — дескать, был там какой-то неясный дальний двоюродный родич со стороны матери.

Впрочем, Туск отыгрался на президентском брате Ярославе Качиньском. Во время теледебатов в октябре 2007 года политик так убедительно разделал под орех оппонента, что смог не только обеспечить победу своей партии на внеочередных парламентских выборах, но и получить кресло противника — пост премьер-министра.

Президент Польши Лех Качиньский назначает Дональда Туска премьер-министром, 2007 год / Викимедиа

Конфликт Туска и Качиньского

Даже будучи главой правительства, Туск никогда не забывал, что он — оппозиционер. Верность принципам спасла ему жизнь: в 2010 году премьер не стал лететь вместе с президентом и сам поехал на церемонию памяти 70-летия Катынского расстрела. Самолет Леха Качиньского разбился при подлете к Смоленску.

Позже Ярослав Качиньский на заседании парламента заявил Туску: «Все, что произошло до катастрофы, — ваша вина. Это результат вашей политики. В политическом смысле вы на 100% виноваты в смоленской катастрофе!»

Обломки самолет президентской делегации Ту-154М Воздушных сил Польши, 2010 год / Викимедиа

Отношение Дональда Туска к России

Когда в начале 2000-х годов Туск занимал должность вице-маршал сейма, он был сторонником межгосударственного сближения с Россией. Однако последние 10 лет политик целиком и полностью поддерживает позицию Евросоюза: в частности, он одобрил введение антироссийских санкций в 2014 году (хотя и назвал их малоэффективными).

Кстати, то, что первой из европейцев Туска поздравила именно Урсула фон дер Ляйен, неслучайно: поляк вполне свой в этой «тусовке» и пять лет командовал высшими чиновниками в Европейском совете, пока не уступил должность в 2019 году нынешнему председателю Шарлю Мишелю.

Keystone Press Agency / Global Look Press

Туск настойчиво предлагал сформировать европейский энергетический союз для противодействия Москве, но пока эта инициатива не получила поддержки. Как и большинство европейских политиков, он осудил российскую военную спецоперацию на Украине.

Высказывания Туска об Украине

Последние речи Туска посвящены новой модной теме: ничем не подкрепленным доводам о том, что в будущем Россия нападет на весь мир. Поляк заявил, что необходима полная мобилизация для помощи Украине и задача нового польского правительства — «громко и решительно потребовать» этого от всего свободного мира.

Взгляды и программа нового премьера. Что может поменять Дональд Туск в Польше

Латвийский политэмигрант, корреспондент федерального интернет издания «Ваши новости» Вадим Авва заверил «360», что избрание Дональда Туска премьер-министром никак не повлияет на улучшение отношений между Москвой и Варшавой.

Чем Дональд Туск отличается от своего предшественника Матеуша Моравецкого? Они расходятся не только по линии разрешения или запретов абортов и ЛГБТ*-повестке, а по степени способности отстаивать национальные, польские, интересы. Вадим Авва

По словам эксперта, Польша всегда была этнократическим государством, которое крайне агрессивно относилось к любым национальным меньшинствам: немцам, украинцам, белорусам. Их стремились подавить, ассимилировать, а когда это было невозможно — уничтожить. Ценность представляли только поляки, и Моравецкий это поддерживал.

«Туск же представитель глобалистской элиты. Его роднит с президентом Украины Владимиром Зеленским то, что они оба — члены колониальных администраций, политики, способные полностью игнорировать национальные интересы своих стран в угоду третьим игрокам, а конкретно — Вашингтону», — пояснил Авва.

Премьерство Туска не сулит ничего хорошего ни для Польши, ни для Украины, ни для России, уверен Авва. По его мнению, новый глава правительства готов сделать свою страну реальным участником боевых действий с гораздо большей скоростью, чем тот же Моравецкий, который все-таки оглядывался на национальные интересы и помнил историю.

Если при Моравецком нельзя было исключать самого фантасмагорического сценария, включая польско-немецкую войну, территориальные споры и предъявления счетов на триллионы евро, то с приходом Туска это будет однозначный Drang nach Osten — «натиск на Восток» — в отношении России и Белоруссии. Вадим Авва

Зато Тук будет идеальной обезьяной, который сможет таскать каштаны из огня для администрации президента США — способствовать разжиганию войны, отметил собеседник «360». Ведь конфликт стал инструментом не только внешней, но и внутренней американской политики: победа в нем — единственный шанс на переизбрание Джо Байдена.

«Туск в этом смысле тождественен не только Зеленскому, но и прибалтийским лидерам, готовым послать свои народы, свои армии на убой. Думаю, что для Польши с избранием нового премьер-министра начались черные дни», — резюмировал Авва.

Туск и Зеленский в Киеве, 2019 год / Danil Shamkin / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Семья и личная жизнь Дональда Туска

Туск — большой любитель истории и сам написал несколько книг. В свободное время политик увлекается футболом, фотографией и дегустацией нюхательного табака.

Последнее хобби даже принесло ему второе место на конкурсе лучших нюхальщиков. Туск давно женат, у них с супругой Малгожатой двое детей.

Супруги Туск, 2011 год / Викимедиа

Старший сын Михал, как и отец, учился в Гданьском университете, но на факультете социологии. Потом несколько лет работал в местной газете, а затем ушел в компанию OLT Express. Тут-то партия «Права и справедливости» обвинила Туска-младшего в «сливе» конфиденциальных данных, сообщил сайт Onet.Wiadomosci.

За обвинениями, кстати, снова стоял Качиньский. Факты не подтвердились, однако позже оказалось, что компания принадлежала создателю финансовой пирамиды Amber Gold. Хотя сам сын Туска никакими махинациями не занимался, он признал, что отец был недоволен его местом работы, и раскаялся, что не послушался старших.

Брат и сестра Михал и Катажина Туск / Викимедиа

Во время разбирательства двое мужчин в «характерной патриотической одежде» (по словам свидетеля) камнями высадили окна в квартире Тука-младшего. Полиция не слишком торопилась с расследованием, даже имея фото подозреваемых. Когда наконец следователи предъявили обвинения двум полякам, суд оправдал обоих.

Младшая дочь получила образование психолога и стала популярным блогером. Сегодня Катажину Туск знает вся Польша: девушка рассказывает подписчикам о моде, дает советы по стилю и красоте.

*Верховный суд официально признал движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России.