Мир 25 декабря 2023, 02:52 Власти Сербии поблагодарили российские спецслужбы за информацию о готовящихся беспорядках Премьер Сербии Брнабич: Россия предупредила о готовящихся беспорядках РИА «Новости»

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Премьер-министр Сербии Ана Брнабич рассказала, что российские спецслужбы предупредили власти страны о готовящихся беспорядках. В прямом эфире телеканала Pink политик поблагодарила за это Россию.

«Это, вероятно, не будет популярно на Западе, но я действительно, особенно сегодня вечером, чувствую, что важно встать на защиту Сербии и поблагодарить людей из российских спецслужб, которые располагали всей этой информацией и поделились ей с нами», — заявила глава правительства.

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Ранее официальный представитель МИД России Мария заявила, что западные страны пытаются устроить «майдан» в Сербии из-за победы правящей коалиции президента Александра Вучича на парламентских выборах. Дипломат призвала не идти на поводу у западных провокаторов и призвала обратить внимание на Украину, как на пример того, к чему могут привести подобные события.