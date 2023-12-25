Мир 25 декабря 2023, 07:55 Беспорядки в Белграде назвали «майданизацией» Исполняющий обязанности мэра Шапич назвал беспорядки в Белграде майданизацией Namanja Cabric/Xinhua/globallookpress

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Исполняющий обязанности мэра Белграда Александр Шапич назвал прошедшие в городе митинги оппозиции «майданизацией». Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook*, опубликовав кадры погромов.

Ночью 25 декабря участники беспорядков нанесли ущерб зданию скупщины — представительному органу и администрации Белграда. Демонстранты кидали камни и били по дверям и окнам старого здания.

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На опубликованных снимках видно поврежденную мебель, повсюду мусор и осколки. Шапич отметил, что такой ущерб могли нанести только люди «без совести и ответственности». По его словам, повреждения, нанесенные зданию 1881 года постройки, невосполнимы.

«Сейчас вы видите, насколько термин „майданизация“ был правдив. Это нормальный человек не может „разжевать“, а тем более комментировать», — подчеркнул Шапич.

Он обратился к протестующим и напомнил, что путь анархии ни к чему не приведет.

Президент Сербии Александр Вучич отметил, что протестующие нанесли ущерб стране. А премьер страны Ана Брнабич поблагодарила российские спецслужбы, которые вовремя сообщили властям о готовящихся беспорядках.

*Facebook — запрещенная в России социальная сеть. Принадлежит компании Meta, чья деятельность в РФ признали экстремистской.