России предложили продавать нефть дешевле в обмен на страхование перевозок | 360°

Мир 02 ноября 2022, 15:35 Россия не будет продавать Европе нефть за бесценок. У топлива давно нашлись другие покупатели Эксперт ГД Калачев: Россия не будет продавать ЕС нефть дешевле ради страхования перевозок РИА "Новости"

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Франция предложила России продавать нефть ниже рыночной стоимости в обмен на страхование ее перевозок. Однако Москва давно подчеркивала, что не будет вестись на такие провокации и поставлять Евросоюзу энергоносители за бесценок.

Потолок цен

Автор французского издания Causeur заявил, что Россия могла бы продавать странам ЕС нефть по цене ниже установленного потолка в обмен на снятие запрета на страхование и финансирование транспортировки топлива.

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Россия неоднократно заявляла: она не будет делать ничего, что противоречило бы «здравому смыслу» и национальным интересам, в том числе продавать нефтепродукты по нерыночным ценам, навязанным Западом. Президент Владимир Путин подчеркивал, что существуют контрактные обязательства, в рамках которых должны действовать стороны. Введение предельной стоимости — прямое нарушение договоренностей.

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Даже за рубежом признавали, что установка потолка цен на российские нефть и газ не поможет Европе, а только усугубит ситуацию. Международные эксперты не раз отмечали, что авторы этой инициативы не понимают, как работает нефтяной рынок, потому предлагают абсурдные меры, способные привести лишь к подорожанию нефтепродуктов.

РИА "Новости"

Страхование без Европы

По мнению представителей французской прессы, российская сторона должна согласиться продавать нефть по более низким ценам в обмен на страхование перевозок, ведь другого варианта у Москвы якобы нет. Однако это не соответствует действительности.

Эксперт комитета Госдумы по энергетике Андрей Калачев объяснил «360», что Россия уже поставляет нефть покупателям по всему миру морем без участия европейских страховщиков.

В октябре мы вышли на первое место по поставкам нефти в Индию (туда ушло более 20% всего импорта — прим. ред.), в Латинскую Америку. В эти страны нефть можно поставлять исключительно морскими путями — значит, в России решены проблемы страхования. Поэтому я не думаю, что мы пойдем на это «заманчивое» предложение Андрей Калачев

Калачев добавил, что шантаж отказом страховать танкеры с российской нефтью должен был помочь англосаксам удержать рынок в том виде, который им удобен. Но монополии на такие услуги больше не существует.

«На их место приходят другие страховые компании мирового уровня, прежде всего из Юго-Восточной Азии, и наши страховщики тоже работают», — сказал эксперт.

По словам Калачева, проблемы из-за заполненных нефтехранилищ России не грозят, так как страна потребляет добываемые ресурсы самостоятельно. С этим согласился экономист, политический аналитик Валерий Корнеев, который также напомнил, что нефть преимущественно хранят в танкерах.

«Наши нефтяники здорово научились использовать иранский флот. Иран 40 лет находится под санкциями, но у него огромный собственный танкерный флот, он до сих пор спокойно обходил эту проблему», — подчеркнул экономист.

Самостоятельное страхование танкерных перевозок было проблемой для России в марте-апреле 2022 года, но теперь страна решила этот вопрос, в том числе обеспечив себя собственным танкерным флотом, добавил Корнеев.

Научились [у Ирана]: обзавелись собственными танкерами, и глобальных проблем на нашей нефтянке не видно. <…> Проблема в том, что если ты принимаешь чужой танкер, он хочет страховаться в тех местах, где привык и где знает, как все работает. А свой танкер ты можешь страховать там, где тебе удобно, у любого страховщика Валерий Корнеев

Мировой рынок

Экспорт нефтепродуктов также не ограничен Евросоюзом, отметил Валерий Корнеев. В беседе с «360» он подчеркнул, что у России нет необходимости соглашаться на продажу нефти по низким ценам, поскольку другие потребители от нее не отказывались.

Крупнейшие покупатели отечественной нефти сегодня — Китай и Индия. Таким образом, несмотря на многочисленные санкции, доходы выросли.

«Любой потребитель преследует собственные интересы. Поставки нефти в Индию увеличились в 14 раз, в Китай — в полтора раза. И арабы покупают нашу нефть, солярку и так далее», — подытожил Корнеев.