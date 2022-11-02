Французское СМИ придумало, как уговорить Россию дешево продавать нефть Евросоюзу | 360°

Мир 02 ноября 2022, 07:15 Французское СМИ придумало, как уговорить Россию дешево продавать нефть Евросоюзу Causeur: Россия может дешево продавать нефть ЕС в обмен на страхование ее доставки piqsels

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Россия могла бы продавать странам Евросоюза нефть по низкой цене в обмен на страхование ее транспортировки, считает автор материала французского издания Causeur. По его мнению, у России есть стимул продолжать экспорт, поскольку в противном случае нефтехранилища переполнятся.

Журналист напомнил, что США и Британия решили со следующего года ввести запрет на страхование и финансирование доставки российской нефти в третьи страны. При этом до 90% страховой и финансовой работы по транспортировке ресурса из России по морю выполняют британские и европейские компании. Без их поддержки владельцы танкеров могут перестать перевозить нефть.

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В свете этого французский обозреватель предложил такую схему: если Россия продает нефть по ценам меньше потолка, установленного Западом, или равного этому потолку, то запрет на финансирование и страхование ее транспортировки отменяется. Журналист назвал этот способ «и ухищренным, и рискованным» — он сам не уверен в том, что его можно реализовать на практике.

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