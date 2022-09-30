«Смертельный удар для Запада». Глава нефтегазовой компании США раскритиковал потолок цен на нефть | 360°

Деньги 30 сентября 2022, 09:21 Поделиться Telegram

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Viber «Смертельный удар для Запада». Глава нефтегазовой компании США раскритиковал потолок цен на нефть Forbes: потолок цен на нефть из России станет смертельным ударом для Запада РИА «Новости»

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Введение потолка цен на нефть позволит России заработать на ее продаже вполовину больше, но усугубит кризис в США и Евросоюзе. Главный исполнительный директор нефтесервисной компании Canary Дэн Эберхарт заявил об этом в своей статье на сайте Forbes.

Идея состоит в том, чтобы распространить действие санкций против России на третьи страны, ее доходы от повышения цен на нефть, уменьшить влияние на цены в странах, в отношении которых введены санкции. Дэн Эберхарт рассказал о недостатках ограничения.

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Во-первых, такие крупные покупатели российской нефти, как Китай и Индия, скорее всего, проигнорируют ограничение или обойдут его. Во-вторых, ценовой потолок вызовет перебои в поставках, что приведет к росту мировых цен, на нефть и, соответственно, доходов России.

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В идеале ценовой потолок сократил бы поток российской нефти и удержал цены на уровне ниже, чем они были бы в условиях полного эмбарго. Однако в реальности это рискованный план. Ценник на нефть может подскочить до 150 долларов за баррель, а это увеличил доходы России наполовину и усугубит глобальную рецессию.

«Риск такой реакции рынка невозможно переоценить, особенно с учетом того, что администрация Байдена, а также политики ЕС и Великобритании доказали свою некомпетентность в условиях текущего энергетического кризиса и ценовой предел может стать их последним ударом», — предупредил руководитель Canary.

Он обвинил политиков в некомпетентности. Введя потолок цен на российскую нефть, они совершат ошибку, потому что не разбираются в работе энергетического рынка. Потолок цен и вторичные санкции, которыми пригрозили США, легко обойти.

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