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Евросоюз приготовился ввести предельную цену на газ из России

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен предложила ввести предельную цену для российского газа

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Странам Евросоюза необходимо рассмотреть вопрос о введении предельной цены на российский газ. Как сообщили «Известия», с таким заявлением выступила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что намерена выйти с инициативой в ближайшее время.

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«Для Евросоюза пришло время ввести потолок цен на трубопроводный газ из России», — заявила фон дер Ляйен.

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Заявление главы Еврокомиссии оказалось радикальнее, чем первоначальная идея министра промышленности и торговли Чехии Йозефа Сикелы.

Он предлагал определить максимальные цены на газ, который используют для производства электроэнергии. Этот вопрос поднимут на внеочередном заседании Европейского энергетического совета.

Введение потолка для цен на российскую нефть намерены обсудить страны G7. Вице-премьер российского правительства Александр Новак заявил, что поставки энергоносителя в страны и компании, которые согласятся на такое ограничения, полностью остановятся.

Он добавил, что Россия не станет работать на нерыночных условиях. По мнению Новака, решение об ограничении цен на нефть приведет к дестабилизации всей отрасли.

Россия уже сократила поставки газа в Европу через трубопровод «Северный поток» до 33 миллионов кубометров в сутки, что составляет около 20% от первоначального объема. Это связано с проблемами из-за обслуживания перекачивающих турбин. Последние несколько недель там работал только один агрегат. Но его остановили на плановый осмотр до 3 сентября.

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