Россия оказалась крупнейшим поставщиком нефти в Индию за прошедший месяц | 360°

Мир 02 ноября 2022, 07:59 Россия оказалась крупнейшим поставщиком нефти в Индию за прошедший месяц Vortexa: Россия в октябре стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию Unsplash

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Россия стала в прошедшем октябре самым крупным поставщиком нефти в Индию, она сумела обогнать Ирак и Саудовскую Аравию и Ирак. Обычно эти страны лидируют в данной области. Об этом сообщила индийская газета The Economic Times со ссылкой на экспертов отраслевой аналитической компании Vortexa.

«В октябре Россия поставила в Индию 946 тысячи баррелей нефти в день, что является самым высоким показателем за месяц, или 22% всего импорта сырой нефти в Индию",— огласило издание данные компании.

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На Ирак пришлось 20%, на долю же Саудовской Аравии — всего 16%».

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Аналитики выяснили, что общий объем закупки Индией сырой нефти увеличился в прошедшем месяце по сравнению с сентябрем на 5%, импорт из России — на 8%. Китай является крупнейшим покупателем российской нефти с доставкой по морю, он импортировал более 1 миллиона баррелей в день. Однако Индия в первый раз закупил больше нефти из России по морю, чем Европейский союз. Объемы оказались на 34% выше, чем в Евросоюзе.

При этом эксперты отметили, что импорт нефти из РФ в Индию, предположительно, замедлится с декабря из-за ограничений на доставку. Последние могут появиться из-за ограничения цен на российскую нефть, предложенного Западом.