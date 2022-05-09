Французский евродепутат признал, что антироссийские санкции приносят прибыль РФ

Антироссийские санкции приносят РФ прибыль, а Франция при этом теряет деньги, заявил депутат Европарламента от французской партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани. Он напомнил, что с момента первых рестрикций в 2014 году французские фермеры стали экспортировать меньше товаров.

«От этого эмбарго россияне получают деньги, а французы их потеряют… С 2014 года, с момента знаменитой истории с Крымом введены санкции против России. К какому результату они привели? Наши фермеры экспортировали меньше. А сегодня — никогда Россия не зарабатывала столько денег на газе и нефти», — заявил евродепутат в эфире телеканала RMC, его слова привело агентство «Прайм».

Греция выступила за введение жестких санкций против России, при этом политики хотят наладить «открытые каналы связи» со страной, ущерб которой хотят нанести. Премьер-министр Греции призвал поставлять Украине больше оружия.