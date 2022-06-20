Энергетик высказался о рекордных поставках российской нефти в Китай

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов обсудил с радио Sputnik сообщение том, что в мае Россия экспортировала в Китай рекордный объем нефти.

Фролов заметил, что в последние годы Китай является одним из крупнейших покупателей российского углеводородного сырья. По его словам, китайский рынок в отличие от Евросоюза более привлекательный и растущий, который доказал свою порядочность и готовность продолжать взаимодействие. Он предположил, что поставки нефти из России в Китай будут расти и дальше.

«Какой смысл везти туда, где вас неоднократно „кидали“, если можно повезти в Китай. КНР импортирует на данный момент чуть более десяти миллионов баррелей в сутки, это больше любой другой страны в мире», — обратил внимание энергетик.