Мир 07 августа 2023, 18:16 Пропаганда киевского режима. Почему Украина не перестает говорить о ядерном оружии? Эксперт Джерелиевский: передача ядерного оружия Украине — серьезное нарушение договора Freepik

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Киевский режим продолжает играть с заявлениями о ядерном оружии. Сначала власти говорили о возможностях создать его менее чем за год, потом — что Украине все же не хватает технологического потенциала, затем просили НАТО щедро поделиться бомбами. Несмотря на это, эксперты полагают, что, будь у Киева ядерное оружие, Запад в любом случае не позволил бы его использовать.

Ядерное оружие за полгода

Весной 2023 года экс-советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что Украина без проблем может разработать ядерное оружие максимум за девять месяцев. Для этого, по его мнению, есть и ресурсы, и средства. Отсутствует лишь один немаловажный фактор — необходимость.

Однако Арестович согласился, что создание оружия массового поражения может нарушить систему международных договоров. Он задался вопросом: что выгоднее Украине — получить бомбу или не утратить статус страны, которая «демонстрирует цивилизованное поведение»?

Гипотетически Украина действительно могла бы создать ядерное оружие, если специалисты сохранили необходимый научно-технический потенциал, отметил в разговоре с «360» военный эксперт Борис Джерелиевский.

Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев заявил «360», что «всем в общем-то плевать на ядерный статус Украины». Запад позволит Киеву говорить о том, что у него есть ядерное оружие для пропагандистских целей, но применять его в действии — исключительный момент.

«Американцы больше всего на свете боятся ядерной войны с Советским Союзом, нынешней Россией. Во внутриполитической обстановке США такие заявления Арестовича, мягко говоря, не вызовут положительной реакции», — уточнил эксперт.

«Грязные бомбы»

В распоряжении Украины есть радиоактивные отходы, с помощью которых можно создать контейнер с подобными ядерными отходами и взрывное устройство, приводящее самодельную бомбу в действие, подчеркнул собеседник «360». По его словам, такая «грязная бомба» разбрасывает ядерные отходы как аэрозоль.

«Под руководством зарубежных специалистов и с согласия британских спецслужб украинцы создавали эти „грязные бомбы“. В октябре [Киев] подготавливал четкий план-провокацию с применением „грязной бомбы“. Но это мероприятие все же решили отложить, опасаясь определенных последствий», — пояснил Джерелиевский.

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Горькая правда в сладких речах

Спустя несколько месяцев громкие заявления Арестовича о скоростной разработке ядерного оружия потеряли какой-либо смысл. В силу технологической сложности производство подобных боеприпасов — «нереалистичная задача для Украины», признал секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов.

Несмотря на это, по его словам, Киев ведет переговоры со странами G7, которые обладают ядерным оружием. Участники альянса обсуждают двусторонние соглашениях по вопросам безопасности.

Такие соглашения могут предполагать, что, если на Украину будет совершено ядерное нападение, вторая сторона договора применит аналогичное оружие. Договоренности об этом у Киева уже есть с Пекином, утверждал ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Государственные флаги Китая на площади в Пекине / РИА «Новости»

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Данилов также отметил, что есть случаи, когда страны — члены НАТО предоставляют свое ядерное оружие государствам, у которых его нет.

«Будет ли это работать в нашем случае — я сейчас вам сказать не могу, потому что это сложная, ответственная и тяжелая работа», — добавил секретарь СНБО.

Такие подарки прямо нарушают договор о неиспользовании ядерного оружия, уточнил военный эксперт Джерелиевский. Тем не менее вопрос может стоять по-другому: страна принимает и размещает у себя ядерное оружие, но применять его не может.

К примеру, размещенное на территории Турции или Германии американское ядерное оружие не предполагает его немедленного использования. Ключи для запуска все равно находятся у Соединенных Штатов, подчеркнул собеседник «360».

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Журавлев подтвердил, что американцы вряд ли рискнут передавать химические или атомные боеприпасы киевскому режиму.

Опасный нарушающий маневр

Военный эксперт Джерелиевский заверил, что разговор о передаче боеприпасов в непосредственное распоряжение киевского режима — полное нарушение договора о нераспространении ядерного оружия.

В этом плане Великобритания фактически становилась участником возможного ядерного удара по России. Ответные меры были бы тоже соответствующие. Борис Джерелиевский военный эксперт

Но англичане не пошли бы на столь рискованный шаг против России, предположил эксперт. Действительно, о передаче ядерного оружия говорить пока рано.

Недавно в США прошла волна митингов против финансирования ВСУ и передачи обычной боевой техники. Жители Нью-Йорка высказывались против поставок оружия, заявляя, что НАТО тем самым только разрушает мир, а союз БРИКС, напротив, пытается сохранить его.

От Советского Союза Киев унаследовал серьезный ядерный запас. Но его ликвидировали после того, как в 1994 году Россия, США, Великобритания и Украина подписали Будапештский меморандум. Инициаторы соглашения обязались гарантировать Киеву соответствующую безопасность в случае необходимости.

Однако бывший президент Соединенных Штатов Билл Клинтон ранее заявил, что сожалеет о том, что уговорил Украину отказаться от потенциально опасного оружия. Он убежден: если бы у нее было ядерное оружие, Россия не начала бы военную спецоперацию.