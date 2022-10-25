Украина способна создать целый арсенал «грязных бомб» | 360°

Эксклюзив 25 октября 2022, 02:39 Украина способна создать целый арсенал «грязных бомб» «Голос Мордора»: Украина способна создать целый арсенал «грязных бомб» РИА "Новости"

Читать 360tv в

Глава НАТО Йенс Столтенберг назвал абсурдом применение Украиной «грязной бомбы» на своей же территории, за которую страна так активно борется. Своим заявлением он попытался всех успокоить, но доверять Североатлантическому альянсу не стоит. Об этом «360» предупредил автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — прямая речь.

Реклама

Создание «грязной бомбы»

Вроде можно расслабиться, но опыт мне подсказывает, что словам Йенса Столтенберга особо доверять не стоит. Особенно в том, что касается Украины. Уж слишком хорошо я помню, как многие политические украинцы предлагали заминировать свои собственные атомные электростанции, чтобы взорвать их, когда рядом будут находиться российские войска. Понятно, что это не заявления властей, но ведь и взрыв линий электропередач в Крым тоже был «частной» инициативой, к которой власти Украины, вроде бы не имели никакого отношения.

Реклама

Впрочем, что касается властей, то они тоже сделали массу заявлений. Тот же [президент Украины Владимир] Зеленский перед самым 24 февраля угрожал созданием ядерного оружия, что и стало одной из последних капель в сложном решении начать СВО. И если вы думаете, что на создание подобного вида оружия Украина не способна, то вы очень сильно ошибаетесь. На самом деле, конструкционно, атомная бомба не такой уж и сложный аппарат. Главная проблема — делящееся вещество, но при таком обилии АЭС на Украине и это не является очень большой проблемой. А еще могут тайком помочь «союзники». Там тоже у многих снесло кукушку.

Конечно, речь не идет о высокотехнологичном ядерном заряде, с небольшим количеством активного вещества, реакция в котором достигается имплозией, но вот примитивный заряд пушечного типа на Украине создать вполне способны. Тут тоже есть свои риски, в виде преждевременного срабатывания заряда, при котором полноценный ядерный взрыв не происходит, но возможен очень большой выброс радиоактивных веществ. То есть, по сути тоже вариант «грязной бомбы», но очень дорогой и технологичный для таких целей.

Обычная же «грязная бомба», вообще не требуют никаких особых технологий. Обычная взрывчатка, а вместо поражающих элементов — та самая радиоактивная «грязь», которую на Украине найти вообще не проблема. Радиоактивных отходов очень много, хватит на целый арсенал таких бомб.

Украина убивает собственных граждан

Что касается «своей территории» — мы прекрасно знаем, как Киев к этим «своим территориям» и их населению относится. Достаточно вспомнить знаменитый слоган «Крим буде українським або безлюдним» ("Крым будет украинским или безлюдным - прим. ред.). То же самое можно отнести к Донбассу, а теперь и к Херсонской и Запорожской областям. Просто Йенс Столтенберг, наверное, об этом не слышал. Сарказм, конечно же.

Украина уже восемь лет с упоением убивает собственных граждан. С шутками, весельем и совершенно не рефлексируя. Убивает — сколько может. Могли бы больше — непременно бы воспользовались этой возможность. Так что им стоит сделать непригодной для жизни территорию, на которой живут эти люди, да еще с целью обвинить в ядерной атаке Россию? Так что, Йенс, хорошая попытка, конечно же, но не верю. Да и никто не верит.