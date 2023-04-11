11 апреля 2023, 11:37
Назван срок создания Украиной ядерного оружия
Политик Арестович: Украина может за полгода создать ядерное оружие
Украина может создать ядерное оружие в течение девяти месяцев, но в этом нет необходимости. Такое заявление сделал экс-советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович в интервью, опубликованном на YouTube.
«Мы восстановить его можем в течение полугода — девяти месяцев», — заявил он.
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Но, по словам Арестовича, это может нарушить систему международных договоров. Он задался вопросом, что выгоднее Украине — получить ядерное оружие или не потерять статус страны, которая, по его мнению, демонстрирует «цивилизованное поведение». Арестович счел, что в нынешнем положении киевским властям лучше быть приверженцами международной системы права.
Ранее Украину предупредили о последствиях размещения ядерного оружия США. Занимающая пост заместителя главы Центрального комитета Коммунистической партии Северной Кореи сестра лидера страны Ким Е Чжон заявила, что размещение смертоносных боеголовок не поможет в противостоянии с Россией.
Ядерное оружие
Украина
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