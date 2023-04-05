Мир 05 апреля 2023, 00:15 Билл Клинтон пожалел, что уговорил Украину отказаться от ядерного оружия в 1994 году RTE: Билл Клинтон выразил сожаление, что уговорил Украину отказаться от ядерного оружия РИА «Новости»

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Бывший глава Белого дома Билл Клинтон выразил сожаление, что уговорил Украину отказаться от ядерного арсенала в 1994 году при подписании Будапештского меморандума. Об этом политик сказал в интервью ирландскому телеканалу RTE.

Клинтон отметил, что чувствует вину за такое решение. По его словам, Украина опасалась отказываться от него, потому что боялась России.

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«И никто из украинцев не думает, что Россия устроила бы эту выходку, если бы у страны до сих пор было ее ядерное оружие», — резюмировал Клинтон.

Он также назвал решение российских властей начать спецоперацию «крайне ошибочным» и заявил, что западные стран должны помогать Украине.

Будапештский меморандум подписали президенты Украины, России, Великобритании и США. Документ предполагал, что украинские власти ликвидируют ядерное вооружение, а все остальные подписавшиеся страны гарантировали Украине безопасность.

В конце марта на сайте украинского лидера Владимира Зеленского появилась петиция с требованием предоставить Украине статус ядерной державы путем размещения на ее территории американских ракет. По мнению создателя инициативы, так страна сможет гарантировать защиту территориального суверенитета.