Эксклюзив 23 июня 2023, 11:03 Украина может получить ядерные заряды с тайной помощью партнеров «Голос Мордора»: заморозка конфликта может дать Киеву время на создание ядерного оружия U.S. Department of Defense

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Украина хочет обладать ядерным оружием и, вероятнее всего, ведет работы по этому направлению. В случае заморозки конфликта Киев может использовать полученное время для создания ядерных зарядов, естественно, при поддержке западных партнеров. Такое мнение представил автор Telegram-канала «Голос Мордора» в авторском материале для Telegram-канала «360». Далее — прямая речь.

Алексей Арестович*, конечно, тот еще болтун и лжец, но иногда слушать его все-таки надо, потому что несмотря на то, что он сейчас вроде бы не имеет никакого отношения к власти, его продолжают использовать для информационных вбросов, среди которых иногда встречаются и некие планы на будущее.

Именно это и произошло совсем недавно, когда Арестович* заговорил о ядерном оружии. Он заявил, что Украина способна создать ядерный заряд в кратчайшие сроки и обязательно это сделает, если, например, Россия нанесет по Украине тактический ядерный удар. И как мне кажется, Арестовичу* стоит верить.

Может ли Украина создать ядерное оружие? Думаю, что да. Более того, я уверен, что работы уже ведутся.

Украина обладает развитой ядерной энергетикой, достаточным научным потенциалом. Атомная бомба — далеко не предел технологий, по нынешним меркам — она достаточно проста, и проблема заключается только в наличии делящегося материала.

Если «партнеры» морозятся, это не значит, что работы не идут

Но у Украины есть возможности получить нужный материал. Она может наработать его сама, а могут тайно помочь и «партнеры». Как мне кажется, «партнеры» с такой помощью пока морозятся, но это не означает, что работы не ведутся.

Если у Украины внезапно появится такое оружие, Запад ее, конечно, осудит и введет какие-то символические санкции, но понятно, что это будет лишь формальность.

И речь не идет об ответе на применение ядерного оружия Россией. Это самые настоящие сказки. Украина хочет обладать ядерным оружием и, скорее всего, даже готова применить его первым.

Пока что настоящие хозяева страны до этого не созрели и не помогают в его создании, но обязательно помогут в том случае, если, например, конфликт будет на какое-то время заморожен.

Это мирное время будет использовано для того, чтобы накачать Украину оружием и военной мощью по максимуму и наверняка помочь ей в создании ядерных зарядов. Хотя бы нескольких штук, не особо мощного класса. Но ядерное оружие — это ядерное оружие. Без всяких сносок на его мощность.

И это еще одна важнейшая причина для демонтажа нынешнего киевского режима. Любой половинчатый мирный договор, либо заморозка — лишь пролог к новому конфликту, который может быть куда страшнее и опаснее нынешнего.

В том числе тем, что Украина к тому времени уже будет обладать несколькими ядерными зарядами.

* Алексей Арестович включен в России в список террористов и экстремистов.