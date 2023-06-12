Мир 12 июня 2023, 11:13 Украина находится под «ядерным зонтиком» Китая – премьер-министр Японии Кисида Премьер-министр Японии Кисида: Украина находится под ядерным зонтиком КНР РИА «Новости»

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Договоренности Китая и Украины дают последней защиту в отношении примененного против нее ядерного оружия. Такое заявление сделал премьер-министр Японии Фумио Кисида, написал ТАСС.

«Отвечая на вопрос, защищена ли Украина „ядерным зонтиком“, я скажу, что мне известно о договоренностях между Китаем и Украиной об эффективном сотрудничестве», — сказал он.

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В заявлении, опубликованном в 2013 году, указано, что КНР предоставит Украине гарантии безопасности в случае вторжения или угрозы применения ядерного оружия. Китайская сторона на основании заявления правительства республики от 4 декабря 1994 года обязалась не использовать против Украины ЯО.

Ядерные державы нарастили стратегический потенциал на фоне конфликта на Украине, посчитали исследователи из Швеции. Президент России Владимир Путин заявил, когда разместит российское ядерное оружие на территории Белоруссии. США сказали, что не видят в этом рисков ядерной войны.

Тем не менее гарантии безопасности для Украины стали темой встречи канцлера Германии Олафа Шольца и президента Польши Анджея Дуды на переговорах в Париже с лидером Франции Эммануэлем Макроном.