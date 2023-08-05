Мир 05 августа 2023, 17:16 Невозможность восстановления ядерного арсенала признали на Украине Секретарь СНБО Данилов: Украина вряд ли сумеет восстановить ядерный арсенал Википедия

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Украина, скорее всего, не сможет восстановить свой ядерный арсенал на территории страны. Об этом изданию «Страна.ua» сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

«Давайте будем реалистами. Вряд ли возможно восстановить тот арсенал, который у нас изъяли. В том числе по технологическим причинам, а не только по политическим, поэтому ситуация весьма сложная», — сказал он.

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Данилов отметил, что при этом существуют страны, у которых не было ядерного оружия, но они получили его от НАТО.

«Не могу сказать, будет ли подобное в нашем случае, потому что это очень ответственная и сложная работа», — добавил секретарь СНБО.

Ранее сестра лидера Северной Кореи Ким Е Чжон заявила, что Украине не поможет размещение ядерного оружия США в конфликте с Россией. По ее словам, своим заявлением о желании получить этот тип вооружений президент Украины Владимир Зеленский угрожает фактическому существованию страны.