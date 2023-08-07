Мир 07 августа 2023, 00:02 Жители Нью-Йорка устроили протест против финансирования и вооружения Украины РИА «Новости»: в Нью-Йорке прошла акция против финансирования Украины и поставок ей оружия Pxhere

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Протесты против продолжения финансовой поддержки и поставок оружия Украине прошли на улицах Нью-Йорка. Акцию напротив штаб-квартиры ООН, как отметило РИА «Новости», устроило движение «Человечество за мир».

Нынешнюю политику Соединенных Штатов в отношении Украины независимый кандидат в сенат от Нью-Йорка Дайан Сэйр назвала «преступно безумной». Американским властям, по ее мнению, следует признать, что у них на руках кровь.

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На сайте движения «Человечество за мир» отметили возросшую на сегодняшний день опасность ядерной войны. Как указано в заявлении организации, сейчас эта опасность дошла до такой степени, «что ни один мыслящий человек на планете больше не может ее игнорировать».

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор предположил, что западные страны начали планировать создание коалиции для вторжения на Украину. Ключевая роль в замысле досталась восточноевропейским странам. Он назвал эту ситуацию «очень опасной».