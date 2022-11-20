Мир 20 ноября 2022, 09:00 «Обмякший бургер» и «пустой костюм». Байдену — 80, и его авторитет все ниже Президент США Байден отметит 80-летие 20 ноября

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Лидеру США Джо Байдену 20 ноября исполняется 80 лет. Это самый пожилой президент в истории Соединенных Штатов. Возраст давно начал сказываться на состоянии и поведении Байдена: в Сеть постоянно попадают видео, на которых он попадает впросак: теряется, путает фамилии и страны, пожимает руку пустоте, падает. «360» собрал самые курьезные ситуации с американским президентом за последнее время и мнения о нем.

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«Завтра я могу умереть»

Люди по всему миру обсуждают состояние Джо Байдена. Недавно читатели одного из британских изданий заметили, что в последнее время он «совсем плох» и предположили даже, что ему «осталось недолго», написало «Утро.ру». Американцы тоже не скрывают, что хотят «видеть более молодые лица» (приведенная СМИ цитата 38-летней воспитательницы детсада на севере Мичигана). Рейтинги тоже свидетельствуют о том, что избиратели-демократы не хотят видеть Байдена президентом после следующих выборов.

РИА «Новости»

Сам Байден не слишком обнадеживает свой народ.

«Теряю ли я прежний темп? Завтра я могу заболеть, завтра я могу умереть», — рассудил он в интервью MSNBC — правда, добавил, что избирателям стоит делать выводы «в контексте энергичности» президента.

Раньше хронические проблемы со здоровьем американских лидеров не предавали огласке, рассказал директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ, доктор исторических наук Юрий Рогулев журналистам «Вечерней Москвы». Он добавил, что постоянные оговорки и прочие ляпы Байдена не прибавляют ему авторитета в мире — к примеру, в арабском мире его не считают авторитетным лидером, да и европейские политики наверняка обсуждают его за спиной.

Даже замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник насмешливо назвал Байдена «обмякшим бургером», написал «Царьград». И это несмотря на постоянную помощь Украине со стороны США.

Ранее миллиардер Илон Маск в интервью Fox News обозвал Байдена «ничего не решающим пустым костюмом». А сенатор от штата Флорида Рик Скотт заявил, что лучшее, что может сделать Байден, это уйти в отставку, поскольку он «нездоров, недееспособен и сбит с толку».

В последнее время Байден все чаще попадает в поле зрения прессы не только из-за своих политических действий, но и из-за постоянных ляпов и конфузов.

Летом он запутался в педалях и упал с велосипеда буквально на ровном месте. Когда на следующий день журналисты спросили его о самочувствии, президент вместо ответа бодро попрыгал. Неформальный подход — это неплохо, но нормальны ли такие реакции для лидера страны?

Что касается падения, такое могло приключиться с каждым. Но в случае с Байденом это уже тенденция: недавно он чуть не рухнул со сцены в Нью-Йорке и по крайней мере дважды оступался на трапе самолета.

Несколько раз во время выступлений Джо Байден протягивал руку в пустоту, будто здороваясь с кем-то невидимым, и постоянно теряется в пространстве. Например, запутался на пикнике в Белом доме и не сразу нашел путь к еде, заблудился на выступлении Глобального фонда по борьбе с ВИЧ.

А уж из оговорок американского президента можно собрать целую книгу. Он путал Украину с Ираком и Россией, обзывал Швецию Швейцарией, терялся в аббревиатурах и неправильно выговаривал фамилии. Разумеется, чем больше становится таких ляпов, тем больше внимания обращают на них окружающие. Если кому-то другому, даже крупному политику, возможно, простили бы оговорку-другую, то Байдену — уже вряд ли.

Еще кое-что: весь мир уже знает, что лидер США пользуется шпаргалками на большинстве выступлений. Об этом свидетельствуют факты — например, однажды он произнес одну и ту же речь с разницей в пару недель. А один раз проговорился, что у него составлен список журналистов, на вопросы которых нужно ответить. Для саммита G20 Байдену подготовили шпаргалку с полным описанием всех действий, которые он должен там предпринимать.

И с учетом всего этого он все равно постоянно ошибается, спотыкается и путается.

Пандемия помогла

Все это началось не вчера, а ведь Байден стал президентом только в прошлом году. Как же ему удалось занять президентский пост в прошлом году?

Если опустить заявления о фальсификации результатов выборов, постоянно звучащие от проигравшего гонку экс-лидера США Дональда Трампа, то во многом на руку пожилому политику сыграла пандемия.

«Байден проводил свою избирательную кампанию в период коронавирусных ограничений и всю кампанию просидел дома. Если бы ему пришлось вести полноценную избирательную кампанию с сотнями поездок — думаю, это все (его состояние — прим. ред.) выявилось бы гораздо раньше», — рассказал «Вечерней Москве» директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрий Рогулев.

РИА «Новости»

Кроме того, рейтинг доверия Трампу тоже оставлял желать лучшего, а противопоставить ему было некого, кроме Байдена.

Возможно, кто-то считал, что Байден будет вести сдержанную политику как раз в силу возраста и не станет ввязываться в конфликты. Но все вышло наоборот.

Дело не только в возрасте

С другой стороны, многие претензии американцев к Байдену не связаны с возрастом. Как отмечал Юрий Рогулев в беседе с «Известиями» еще весной, рейтинг Байдена начал падать после вывода американских войск из Афганистана. В последние месяцы ситуацию усугубили экономические проблемы — пока Байден отправляет все новое вооружение и массу денег на Украину, в США продолжается инфляция. Госдолг превысил 31 триллион долларов — это 137% от ВВП США, сообщило издание «Дни.ру».

По мнению председатель Госдумы Вячеслава Володина, именно санкционная политика Байдена спровоцировала энергетический кризис во всем мире. Володин констатировал кризис власти в США, который, как он считает, продолжит усугубляться по мере приближения президентских выборов, «если не произойдет кардинальных изменений».

Впрочем, в любом случае преклонный возраст не играет Байдену на руку. Уже известно, что он собирается отмечать день рождения в семейном кругу. Пожалуй, это к лучшему: в сложившихся обстоятельствах ему лучше бы не привлекать лишнего внимания к своему юбилею.