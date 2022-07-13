Байден запутался на пикнике в Белом доме

Президент США Джо Байден вновь попал в курьезную ситуацию. Он запутался с тем, куда ему идти во время пикника конгресса в Белом доме. Видео уже появилось в Сети.

Как сообщил телеканал «Звезда», Байден организовал такое мероприятие впервые за несколько лет. Ведь последние два года собрать вместе много людей не позволяла пандемия коронавируса. В этот раз президент хотел, чтобы законодатели и члены их семей познакомились поближе.

С Байденом регулярно случаются конфузы. Сначала весь мир облетели кадры, как он запнулся на трапе самолета, в этом году американский лидер упал с велосипеда.

Также президент США часто ошибается во время своих выступлений. Например, недавно он оговорился и перепутал русских с украинцами. Ошибку он сделал на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Мадриде.