Байден произнес одну и ту же речь на двух выступлениях с разницей в 10 дней

Американского лидера Джо Байдена поймали на прочтении одной и той же речи на двух разных выступлениях — 23 ноября и 3 декабря 2021 года. Ролик, на котором два заявления собраны воедино и повторяются почти слово в слово, распространился в Сети.

Президент США говорил о перспективах экономической политики своего правительства в свете роста цен. Пользователи соцсетей назвали Байдена «роботизированным» и отметили, что ему давно пора покинуть пост.

В последнее время 79-летний Джо Байден постоянно попадает в неловкое положение. Он то протягивает руку для рукопожатия в пустоту, то оступается на трапе самолета, то падает с велосипеда. А уж ляпам в его выступлениях нет конца. Американский президент то называл украинцев иранцами, то перепутал их с русскими. Также он путал Сирию с Ливией, Ирак с Ираном — и не раз называл вице-президента Камалу Харрис главой страны. Недавно Байден невольно признался в использовании шпаргалки на пресс-конференции — когда ему предложили выбрать кого-то из журналистов, чтобы тот мог задать вопрос, президент США ответил, что у него «как раз есть для этого список».