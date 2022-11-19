Мир 19 ноября 2022, 02:23 Жан-Пьер рассказала, как Байден отметит свое 80-летие Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер заявила, что Байден отметит 80-летие в кругу семьи РИА «Новости»

Читать 360tv в

Глава американской администрации Джо Байден планирует отметить день рождения в кругу семьи, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Президенту США 20 ноября исполняется 80 лет.

«Первая леди займется приготовлениями позднего завтрака для президента в воскресенье, чтобы отметить его день рождения с семьей. Обычно они празднуют его в среду перед Днем благодарения», — рассказал спикер Белого дома.

Реклама

Байден неоднократно демонстрировал странное поведение на публике. Он здоровался с невидимым человеком, путал даты, названия стран и однажды чуть не упал со сцены.

Реклама

При этом члены Демократической партии США надеются на его участие в следующих президентских выборах. Главный оппонент Байдена — миллиардер Дональд Трамп — уже заявил о своих президентских амбициях. Кроме Байдена и Трампа за кресло главы государства также может побороться Майк Пенс.