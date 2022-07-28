Демократы против. Последний опрос стал плохим знаком для Байдена

Последний опрос показал, что рейтинг президента США Джо Байдена сильно упал. Это плохой знак для него, отметил обозреватель Fox Business Байрон Йорк, сообщило РИА «Новости».

Телеканал CNN выяснил, что только 25% сторонников демократов поддержат Джо Байдена, если он выдвинется на второй срок в 2024 году. Остальные хотели бы видеть другого кандидата от партии.

«Выглядит не очень хорошо. Кстати, этот опрос не исключение», — отметил Байрон Йорк.

Он объяснил, что в США много проблем, помимо инфляции. Например, высокая преступность, миграционный кризис на юге, и ответственность за это лежит на президенте.

Исследование компании Civiqs показало, что уровень поддержки Джо Байдена побил антирекорд. Меньше 30% американцев одобрили его работу. Политолог-американист Малек Дудаков назвал его обладателем «серебра» в рейтинге непопулярных президентов США.