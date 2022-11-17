Мир 17 ноября 2022, 02:13 СМИ показали шпаргалку Байдена для саммита G20 Помощники подготовили шпаргалку для президента США Байдена на саммите G20 РИА «Новости»

Читать 360tv в

Помощники президента США Джо Байдена подготовили для него специальную шпаргалку, в которой подробно описываются действия главы государства во время саммита стран «Большой двадцатки». Об этом написал Telegram-канал «Известий».

Байден неоднократно попадал впросак на публике — то пожимая руку невидимому человеку, но путая слова. На этот раз за президента продумали все до мелочей. В шпаргалке указано, где и с кем будет сидеть Байден, сколько продлится его выступление и с какими политиками он будет фотографироваться.

Реклама

В начале ноября Байден чуть не упал со сцены, когда выступал в поддержку губернатора Нью-Йорка Кэти Хокул. Он так увлекся своей речью, что не заметил, как подошел к краю.

Реклама

Кроме того, американский президент перепутал Украину с Ираком и забыл, при каких обстоятельствах умер его старший сын Бо. А в конце октября Байден заблудился на лужайке перед Белым домом, забыв, в каком направлении ему нужно идти.