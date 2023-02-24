Мир 24 февраля 2023, 17:56 Новый очаг напряженности. Россия не позволит осуществить провокации в Приднестровье Политолог Станкевич: России не нужен конфликт на территории Приднестровья Markus Spiske / Unsplash

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Ситуация в Молдавии и Приднестровье в последние несколько дней серьезно обострилась. Минобороны России предупредило, что украинские власти подготовились к вторжению на территорию непризнанной республики, для чего стянули к границе с ней живую силу и вооружения. В чем причины эскалации, кому выгоден очередной очаг напряженности вблизи российских границ и как РФ отреагирует на возможные провокации — в материале «360».

Новый очаг на старом месте

Очередной виток напряженности в регионе наступил после того, как недавно вступивший в должность премьер-министра Молдавии Дорин Речан поднял вопрос о выводе российских миротворцев из Приднестровья. Бывший секретарь молдавского Совбеза неоднократно заявлял о желании демилитаризации непризнанной республики.

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На призывы Речана ответил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он посоветовал премьеру Молдавии осторожнее подбирать слова, говоря о Приднестровье. По словам пресс-секретаря российского президента, контингент выполняет свою миссию в ПМР. Песков подчеркнул, что отношения между двумя странами переживают не лучшее время, но теперь власти Молдавии делают акцент «на всем антироссийском».

Глава МИД непризнанного Приднестровья Виталий Игнатьев раскритиковал Дорина Речана за призыв демилитаризировать регион. По словам министра, республика готова контактировать с Молдавией на всех уровнях, но та ее попросту игнорирует. Дипломат отметил, что это можно расценить как ведение гибридной войны.

В то же время президент республики Майя Санду встретилась с американским коллегой Джо Байденом. Она рассказала ему о напряженной ситуации на границах, а также попросила помощи «для укрепления экономической устойчивости страны», сообщил ТАСС.

Roberto Catarinicchia / Unsplash

Запад предостерегли от провокаций в Приднестровье

Вечером 23 февраля в Минобороны сообщили, что ВСУ активизировали действия для вторжения на территорию Приднестровья. В оборонном ведомстве подчеркнули, что Украина может представить акт агрессии в ответ на якобы наступление российских войск с территории непризнанной республики.

«Вооруженные силы Российской Федерации адекватно отреагируют на готовящуюся провокацию украинской стороны», — заявили в ведомстве и добавили, что реализация задумки украинских властей поставит под угрозу российский миротворческий контингент.

На сообщения отреагировали в министерстве обороны Молдавии. Там поспешили опровергнуть информацию. По словам молдавских чиновников, угрозы на границе с Украиной не существует, а данные о готовящейся провокации якобы направлены на то, чтобы создать панику в обществе. На украинско-приднестровской границе заметили скопление техники ВСУ, сообщило издание «Утро.ру». В этой же зоне отметили повышенную активность беспилотников.

Несмотря на это заявление, в МИД России предостерегли США, страны НАТО и Украину от авантюрных шагов по отношению к Приднестровью. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что РФ защитит своих граждан, проживающих на территории республики.

РИА «Новости»

Молдавию поставили на западные рельсы

Все, что сейчас происходит в Молдавии, чрезвычайно серьезно, заявил «360» политолог Владимир Джаралла. По его словам, все это может привести к тяжелейшим последствиям, а ситуация в регионе накалилась после недавних кадровых перестановок в руководстве республики.

Прошлого премьер-министра Молдавии Наталью Гаврилицу отправили в отставку. Это было ожидаемо, потому что политик оказалась неспособна к преодолению серьезных вызовов. Прозападно настроенная президент Майя Санду предложила кандидатуру экс-секретаря Совбеза страны Дорина Речана. В итоге он и возглавил местное правительство, взяв курс на обострение ситуации в Приднестровье.

«Это человек, который последовательно взращивался западными структурами именно как один из тех, кого называют „новой элитой“, которая не связана с советским прошлым. Самое главное, что умеют и знают эти люди, — это быть врагами России. Вся его биография свидетельствует именно об этом», — рассказал Джаралла.

Эксперт добавил, что Речана часто называют «соросенком» — по имени американского инвестора Джорджа Сороса, которого нередко обвиняют в русофобии. По словам политолога, нынешнего премьера Молдавии долго готовили, он прошел подготовку в различных фондах, и в свое время сыграл роль в устранении с политической карты страны олигарха Владимира Плахотнюка. Сейчас перед Речаном стоит несколько задач, и главная их них — зачистка страны от пророссийски настроенных сил, добавил собеседник «360».

Цели провокации в Приднестровье

Владимир Джаралла назвал непризнанную республику российским регионом, который стал независимым после событий 1992 года. Он напомнил, что Россия и Молдавия тогда договорились об установлении нейтралитета, но по сей день в Приднестровье находятся очень большое количество боеприпасов. По словам политолога, на Западе подогревают тему возможного наступления российской армии, в связи с чем задаются вопросом о том, как этому противостоять. Один из вариантов — создание кризиса в непризнанной республике, после чего Молдавия постарается захватить этот регион.

«Те, кто это планируют, рассчитывают на то, что при поддержке украинской армии можно будет провести этот захват. Он будет иметь несколько значений», — отметил политолог.

По его мнению, в первом случае Украина получит так не достающие ей боеприпасы. Во втором — власти Молдавии смогут объявить себя победителем в давно назревающем конфликте, после чего президентом может стать тот самый Речан. Тогда у него будут развязаны руки для устройства террора против всех несогласных, добавил Джаралла.

РИА «Новости»

Конфликт России не нужен

В Приднестровье назревает серьезный кризис. Пока он не перерос во что-то более серьезное, однако есть все признаки подготовки провокации, рассказал «360» бывший советник президента России по политическим вопросам, независимый аналитик Сергей Станкевич.

«Судя по тем признакам и действиям, которые уже наблюдаются, скорее всего будут спровоцированы какие-то беспорядки в столице Молдавии. Последуют обвинения, что в них участвовали представители Приднестровья, начнется какая-то полицейская операция, и к ней могут примкнуть Вооруженные силы Украины», — предположил политолог.

По словам Станкевича, со стороны видна возможная поддержка Румынии. Эксперт добавил, что в этой стране тоже сконцентрированы серьезные силы.

«Для России это очевидный вызов. Предполагаю, что каким-то образом Москва постарается предотвратить события до того, как они начнутся. Видимо, по дипломатическим каналам, может быть, и на самом высоком уровне последуют предупреждения. Логично смотрятся предупреждения в адрес Кишинева и Бухареста, может быть, будет какой-то разговор с руководством Приднестровья», — заявил собеседник «360».

Контакты с Украиной в этой ситуации маловероятны, добавил Станкевич. Он напомнил, что между странами сейчас отсутствуют каналы связи.

России не нужен конфликт в Приднестровье, а возможные провокации нацелены лишь на создание дополнительных проблем для РФ, подчеркнул Сергей Станкевич. По его мнению, Россия должна сделать все, чтобы предотвратить такой поворот событий. Если же сделать это не удастся, ситуация накалится еще сильнее. Проведения спецоперации в целом это не коснется, однако создаст еще один очаг серьезной напряженности, причем с перспективой вмешательства Румынии — страны, входящей в НАТО. Ничего хорошего в такого рода эскалации быть не может, добавил эксперт.

Ранее бывший президент Молдавии Игорь Додон обратился к Украине с просьбой не вмешиваться в вопрос с Приднестровьем. По словам главы государства, республика не нуждается в помощи ВСУ.