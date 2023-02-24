Мир 24 февраля 2023, 15:02 Россия предостерегла Украину и НАТО от авантюрных шагов в сторону Приднестровья МИД: Россия воспримет как нападение любые действия, представляющие угрозу Приднестровью Unsplash

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Россия расценит любые действия, которые будут представлять опасность гражданам страны и российскому миротворческому контингенту в Приднестровье как нападение на свою территорию, сообщили в МИД. Украину, США и страны НАТО предупредили от совершения очередных авантюрных шагов в направлении республики.

Внешнеполитическое ведомство напомнило, что Минобороны зафиксировало скопление личного состава и техники ВСУ вблизи украинско-приднестровской границы. Там начали развертывать артиллерийские орудия и увеличили количество пролетов беспилотников.

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Представители министерства добавили, что Россия выступает за решение любых вопросов дипломатическим путем. Несмотря на это, вооруженные силы страны адекватно отреагируют на возможные провокации со стороны Украины. Если это случится, РФ обеспечит защиту своих граждан, миротворцев и военных складов в Приднестровье.

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«Любые действия, представляющие угрозу их безопасности, будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию», — добавили в МИД.

Ранее в Минобороны Молдавии заявили, что не видят угроз со стороны Украины. Жителей страны призвали доверять информации только от официальных источников.