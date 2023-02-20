Власть 20 февраля 2023, 12:53 Песков назвал отношения России и Молдавии «весьма напряженными» Представитель Кремля Песков: у России и Молдавии сложились весьма напряженные отношения РИА «Новости»

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Молдавия скатывается в «антироссийскую истерию», отношения с ней сейчас довольно напряженные, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге. Представителя Кремля процитировал ТАСС.

Журналисты попросили Пескова прокомментировать заявление нового премьера Молдавии Дорина Речана о том, что нужно демилитаризировать Приднестровье и вывести оттуда российских миротворцев. Дмитрий Песков подчеркнул, что «молдавским визави» стоит быть «весьма осторожными» с такими словами.

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«У нас и так отношения с Молдавией весьма и весьма напряженные. При этом молдавское руководство делает акцент, наверное, на всем антироссийском. Тоже скатывается в антироссийскую истерию», — указал представитель Кремля.

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По его словам, отсутствие конструктивного подхода не поможет самой Молдавии и еще больше испортит двусторонние отношения. При этом Песков заверил, что Россия продолжает выполнять свои функции по вопросу приднестровского урегулирования.