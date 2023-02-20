Мир 20 февраля 2023, 15:51 МИД Приднестровья заявил о готовности к переговорам с Молдавией на любом уровне Глава МИД Приднестровья Игнатьев: мы готовы к диалогу с Молдавией на любом уровне РИА «Новости»

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Глава МИД непризнанного Приднестровья Виталий Игнатьев заявил о готовности к переговорам с Молдавией. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия-24».

«Приднестровье готово к диалогу на любых уровнях с Молдавией. Это Кишинев, по сути, не готов к полноценному диалогу», — заявил он.

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По его словам, Молдавия игнорирует Тирасполь. По мнению Игнатьева, эти действия Молдавии можно расценить как проявление гибридной войны.

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Глава внешнеполитического ведомства Приднестровья назвал контрпродуктивным заявление премьер-министра Молдавии о необходимости вывода российских миротворцев из непризнанной республики.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал власти Молдавии воздерживаться от подобных заявлений и не обострять и без того напряженные отношения. Он подчеркнул, что Россия продолжит выполнять свои функции по вопросу приднестровского урегулирования.