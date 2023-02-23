Мир 23 февраля 2023, 23:43 Украина активизировала подготовку к вторжению в Приднестровье — Минобороны Минобороны России: Украина усилила подготовку к вторжению в Приднестровье Unsplash

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Украинские власти начали активную подготовку к вторжению в Приднестровскую Молдавскую Республику. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«Данная акция вооруженных сил Украины будет проведена в ответ на якобы наступление российских войск с территории Приднестровья», — говорится в заявлении ведомства.

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Как рассказали в министерстве, в данный момент к украинско-приднестровской границе ВСУ стягивают личный состав и военную технику, происходит развертывание артиллерии на огневых позициях. Кроме этого, над территорией Приднестровья во много раз возросло количество пролетов украинских беспилотников.

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В Минобороны назвали это провокацией и прямой угрозой российскому миротворческому контингенту, который находится на территории ПМР в соответствии с законом.

В ведомстве пообещали, что российские военные «адекватно отреагируют» на эти шаги киевских властей.

Ранее представители Министерства обороны заявляли, что одним из планов властей Украины может быть инсценировка якобы наступления ВС России с территории Приднестровья, напомнил RT.