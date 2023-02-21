Мир 21 февраля 2023, 01:23 Песков посоветовал новому премьеру Молдавии осторожнее высказываться о Приднестровье Песков призвал власти Молдавии к осторожности в высказываниях о Приднестровье РИА «Новости»

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Молдавским властям нужно быть «весьма и весьма осторожными», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывание премьера республики Дорина Речана о Приднестровье. Новый глава правительства говорил, что хочет добиться вывода российских миротворцев из региона. Об этом сообщило РИА «Новости».

По словам Пескова, Россия в Приднестровье выполняет свои функции. И поэтому «молдавским визави» следует быть осторожными, говоря о регионе, считает представитель Кремля.

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На минувшей неделе в Молдавии утвердили новое правительство во главе с бывшим министром внутренних дел Дорином Речаном. Еще будучи кандидатом в премьеры он заявил, что хочет добиться демилитаризации Приднестровья.

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По мнению Пескова, отношения России и Молдавии значительно ухудшились. Кишинев скатывается в «антироссийскую истерию».

Регион добивался выхода из состава Молдавии еще до 1991 года. Когда Кишинев попытался решить проблему силой, Приднестровье стало неподконтрольной ему территорией. С 1992 года здесь находятся российские миротворческие силы.