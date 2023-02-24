Мир 24 февраля 2023, 14:35 Минобороны Молдавии заявило об отсутствии угроз на границе с Украиной Минобороны Молдавии: прямых угроз безопасности на границе с Украиной нет

Читать 360tv в

Прямых угроз безопасности на границе с Украиной нет, заявили в министерстве обороны Молдавии. Там добавили, что в СМИ появляется «ложная информация» о происходящем в регионе с целью «создать панику по обе стороны Днестра».

Представители Минобороны Молдавии сообщили, что следят за всеми событиями в регионе в связи с появляющейся информацией о возможных провокациях со стороны Украины.

Реклама

«В настоящее время прямых угроз военной безопасности государства нет», — отметили в оборонном ведомстве.

Реклама

Там добавили, что сотрудники министерства работают с другими органами государственной безопасности, чтобы предотвратить любые попытки дестабилизации. В Минобороны пообещали сделать все, чтобы сохранить мир и стабильность в республике. Ведомство призвало население успокоиться и доверять информации только от проверенных источников.

Вечером 23 февраля Минобороны России заявило, что Украина активизировала подготовку к вторжению на территорию Приднестровья. В министерстве отметили, что РФ «адекватно отреагирует» на готовящуюся провокацию.