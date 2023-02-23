Мир 23 февраля 2023, 12:15 Додон предостерег Украину против любых шагов в сторону Приднестровья Экс-президент Молдавии Додон: стране не нужна помощь Украины по вопросу Приднестровья

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Молдавии не нужна никакая помощь от украинского руководства по приднестровскому вопросу, заявил бывший президент республики Игорь Додон. В своем Telegram-канале он написал, что любой шаг Украины в сторону ПМР будет восприниматься как агрессия.

По словам Додона, в Молдавии и регионе в целом сложилась очень опасная ситуация.

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«Хочу обратиться к нашим соседям-украинцам, они наши братья. Не нужна нам ваша помощь по Приднестровью, занимайтесь своими проблемами. С Приднестровьем мы сами разберемся», — подчеркнул бывший глава государства.

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Додон назвал ПМР молдавской территорией. По его словам, республика сама решит вопрос — мирно и без вмешательства извне. Политик добавил, что любой шаг со стороны Украины на Приднестровье будет восприниматься как акт агрессии против Молдавии. В этом случае украинцы станут агрессорами, отметил он.

Украинские власти решили осуществить вооруженную провокацию в отношении Приднестровья с привлечением националистических батальонов, сообщили в Минобороны России. Там добавили, что внимательно следят за ситуацией.