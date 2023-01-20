Эксклюзив 20 января 2023, 14:59 Никаких красных линий нет. Поражение России назвали целью всех санкций Президент ЦПСП Подлесный согласился с главой Евросовета Мишель о трудностях с санкциями РИА «Новости»

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Западным политикам действительно стало сложнее вводить новые санкции против России: с одной стороны, их не одобрит электорат, с другой — надавят США. Президент Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный предупредил «360», что это не помешает ввести новые ограничения, ведь главная цель — добиться полного поражения России.

«Главная цель, которую преследуют и Евросоюз, и НАТО, и конкретно США, — в том, чтобы Россия как самостоятельное государство перестала существовать. Поэтому будут какие-то сложности — а они будут — с принятием очередных санкций или их минимизируют, это никак не повлияет на общую стратегию», — сказал он.

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Подлесный объяснил, что Запад рассчитывает на полное поражение России. Страна, по их задумке, должна именно проиграть сражение и капитулировать, а не просто заключить перемирие. Других вариантов нет. Поэтому никакие трудности не заставят отказаться от санкционной политики.

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Он уточнил, что не все страны готовы положить на алтарь священной борьбы с Россией свою экономику и не все политики — карьеру. Даже во Франции, которая во многом выступила инициатором санкций, внутриполитическая обстановка такова, что Эммануэль Макрон может не удержаться на посту президента.

Принятие очередных непопулярных у французов мер давления на Россию, по мнению собеседника «360», может стать последней каплей, которая уничтожит его как президента. В равной степени это касается другого игрока — Германии.

«Все больше и больше политиков начинают говорить, образно говоря, устами народа и задают вопрос: Германия для немцев или против России? Поэтому глава Европейского совета Шарль Мишель сказал о том, что дискуссия о санкциях все сложней и сложней», — объяснил Геннадий Подлесный.

На крючке у США

Кроме того, европейские политики находятся на крючке у США и действуют по их приказам. Евробюрократы живут в своей параллельной реальности: кабинеты, должностные полномочия, денежное содержание. Они не заинтересованы в том, чтобы сделать что-то нужное именно для народа Европы.

Они считают, что их главная задача — выполнять то, что говорят США. Потому что, как правило, все политики, которые заняты в управлении ЕС, взращены на различных подачках из фондов, которые финансировали США. Во-вторых, они все в той или иной степени коррумпированы, и американские спецслужбы на каждого из них имеют досье. Геннадий Подлесный президент Центра прикладной социологии и политологии

Подлесный рассказал о наличии у США компромата на видных европейских политиков. Зная об этом, власти Франции, Германии, Италии и других стран поступают вопреки интересам своего народа. Периодически эта информация всплывает — например, как в случае с бывшим министром обороны ФРГ Кристиной Ламбрехт.

Геннадий Подлесный назвал эту кампанию многоходовкой. Во-первых, из-за того, что всплыла информация о ее причастности к коррупции, чиновница покинула свой пост. Во-вторых, так надавили на канцлера Олафа Шольца. Американцы слили компромат на ключевого министра и дали понять, что точно так же могут поступить и с ним. Собеседник телеканала заявил, что канцлера попытались подтолкнуть к принятию непопулярного у немцев решения по поставкам танков на Украину.

Война против России

«Раньше была красная линия, но со временем этот термин так опошлили, что даже перестали применять. Так вот, никаких красных линий нет. Развернута самая настоящая террористическая война против коммуникации России», — заявил он.

Все эти действия направлены на поражение страны. Подлесный не стал делить санкции на реальные и номинальные, так как все они так или иначе влияют на российскую экономику, торговлю и политику, имеют практический результат.

Он предупредил, что Запад использовал еще не все рычаги давления на Россию. Например, американцы могут наложить ограничения на структуры, фактически подконтрольные МВФ. Самое простое, по его словам, — отключить все российские банки от SWIFT, то есть полностью перекрыть эти операции. Пока несколько банков имеют возможность пользоваться системой.

Кроме того, с учетом диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» они могут потопить отечественные танкеры с нефтью и опять обвинить саму Россию.